Σάρας: «Έμειναν αρκετοί οπαδοί μας εκτός Telekom Center - Λυπηρό για την οργάνωση της Euroleague»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά τον χαμένο ημιτελικό στο Final 4 αναφέρθηκε στους οπαδούς της Φενέρ που δεν κατάφεραν να μπουν στο Telekom Center

Ο Σάρας είχε ενημερωθεί για τους πολλούς Τούρκους φιλάθλους που έμειναν εκτός Telekom Center λόγω προβλημάτων στο σύστημα της Euroleague, καθώς δεν έλαβαν ποτέ τα απαραίτητα email εισόδου στο Final 4 από τη διοργανώτρια αρχή.

Λίγο μετά τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό και την ήττα της ομάδας του, ο Γιασικεβίτσιους σχολίασε:

«Άκουσα ότι πολύς κόσμος της Φενέρ πλήρωσε τόσα χρήματα και δεν μπόρεσε να μπει στο γήπεδο. Είναι εξαιρετικά λυπηρό. Περίμεναν κάποιο email· είχα και φίλους που δεν είχαν πάρει τα εισιτήριά τους χθες το βράδυ.

Αυτή η κατάσταση δεν είναι καλή για την Ευρωλίγκα. Ο κόσμος πλήρωσε πολλά χρήματα, ταξίδεψε για να έρθει εδώ και τελικά δεν κατάφερε να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Λυπάμαι πολύ για τον κόσμο μας».

Πηγή: sport-fm.gr

