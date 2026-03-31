Η Τουρκία έσβησε το όνειρο του Κοσόβου για συμμετοχή για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, καθώς νίκησε στην Πρίστινα με 0-1 (45'+ Ακτούρκογλου) και πανηγύρισε την πρόκριση στα στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά.

Η Σουηδία πανηγύρισε επίσης την πρόκριση, για 13η φορά στην ιστορία της, μετά τη θριαμβευτική, όπως εξελίχθηκε, νίκη επί της Πολωνίας με σκορ 3-2. Οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν με τον Ελάνγκα στο 19, ισοφάρισε ο Ζαλέφσκι στο 33', για να πάρουν εκ νέου προβάδισμα οι γηπεδούχοι στο 44' με τον Λαγκερμπιέλκε. Ο στράικερ του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σβιντέρσκι ισοφάρισε πάλι στο 55' για την Πολωνία, αλλά ο Γιόκερες στο 88' χάρισε την πρόκριση στη χώρα του μετά από αδιανόητη φάση διαρκείας.

