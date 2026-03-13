Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν απάντησε στα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα ήταν «κατάλληλο» για την ομάδα να συμμετάσχει στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια ιστορική και διεθνής διοργάνωση και το διοικητικό του όργανο είναι η FIFA — όχι κάποια μεμονωμένη χώρα. Η εθνική ομάδα του Ιράν, με τη δύναμη και μια σειρά από αποφασιστικές νίκες που πέτυχαν οι γενναίοι γιοι του Ιράν, ήταν μεταξύ των πρώτων ομάδων που προκρίθηκαν σε αυτό το μεγάλο τουρνουά», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την εθνική ομάδα του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να αποκλειστεί είναι αυτή που απλώς φέρει τον τίτλο της «οικοδέσποινας» αλλά δεν έχει την ικανότητα να παρέχει ασφάλεια στις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή την παγκόσμια διοργάνωση».

Η αναφορά φαίνεται να αφορά τις ΗΠΑ, οι οποίες συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Καναδά και το Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.