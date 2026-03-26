Μετά από ένα πολύ κλειστό ματς στην Vodafone Arena, η Τουρκία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου και περιμένει το νικητή, από το Σλοβακία-Kόσοβο. Ένα γκολ του Καντίογλου, από αριστουργηματική ασίστ, έδωσε το ματς στους Τούρκους που ήταν καλύτεροι. Από ένα δοκάρι οι δύο αντίπαλοι, βασικός για 66 λεπτά αγωνίστηκε με τη Ρουμανία ο Ραζβάν Μαρίν.

Η Τουρκία ξεκίνησε με 4-2-3-1 και τον Γκιουλέρ να παίζει πίσω από τον Ακτούρκογλου, ενώ οι Ρουμάνοι με τριάδα στα χαφ (σε θέση δεξιού εσωτερικού μέσου ο Ραζβάν Μαρίν) σε σχηματισμό 4-3-3.

To παιχνίδι ξεκίνησε με τους Τούρκους να πιέζουν πολύ ψηλά και να μην επιτρέπουν στους Ρουμάνους να κυκλοφορήσουν την μπάλα, ωστόσο και εκείνοι ρίχνοντας όλο το βάρος στην αριστερή πλευρά, βρήκαν τον Ντένις Μαν, να δίνει πολλές βοήθειες στον Ράτσιου, με αποτέλεσμα ο Ακτούρκογλου με τον Γιλντίζ να μην βρίσκουν πεδίο δράσης.

Στο 17ο λεπτό ένα φάουλ του Τσαλχάνογλου, πέρασε πολύ πάνω από την εστία του Ράντου. Καλύτερη στιγμή για τη Ρουμανία ήρθε στο 23’ όταν ο Μιχαϊλά έκανε τη σέντρα από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ιάνις Χάτζι που δεν έκανε το σουτ με τη μία, αλλά στη δεύτερη προσπάθεια, η μπάλα πήρε τροχιά προς την εστία, αλλά κόντραρε στον Μπαρντακτσί και έφυγε κόρνερ. Ο καλύτερος συνδυασμός για τους Τούρκος στο πρώτο μέρος, ήρθε με το γύρισμα του Γιλντίζ, για τον Γκιουλέρ, που λίγο έξω από την περιοχή, έκανε το σουτ και η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ράντου.

Oι Τούρκοι βρήκαν το γκολ στο 53’ o Kαντίογλου έκανε μια εξαιρετική διαγώνια πάσα, βρίσκοντας τον Καντίογλου σε θέση φορ και αυτός να κατεβάζει την μπάλα, με έξοχο τρόπο, για να πλασάρει με το δεξί και ν’ανοίξει το σκορ στη Vodafone Arena, για το 1-0. Στο 56’ o Μαν θα κάνει σέντρα, η άμυνα των Τούρκων δεν θα απομακρύνει καλά και ο Χάτζι από καλή θέση θα αστοχήσει για να χάσει την ευκαιρία ν’ απαντήσει άμεσα. Ευκαιρία για την Τουρκία να βρει και 2ο γκολ με τον Γιλντίζ στο 61o λεπτό από πλάγια αριστερά να σημαδεύει το δοκάρι με πολύ ωραίο δεξί σουτ.

Ο Μιρτσέα Λοιυτσέσκου, θα προσπαθήσει να φρεσκάρει την ομάδα μεσοεπιθετικά, ρίχνοντας τους Τανάσε και λίγο μετά τον Στάντσιου, αντί των Μαρίν και Χάτζι. Νέα καλή στιγμή με τον Γκιουλέρ στο 72’ , ο Ράντου θα διώξει δύσκολα σε κόρνερ. Στο 77’ η Ρουμανία αγγίζει την ισοφάριση, μετά από φάση διαρκείας και διαγώνιο σουτ του Στάντσιου, που θα βρει το εσωτερικό μέρος του απέναντι δοκαριού, αλλά δεν θα καταλήξει στα δίχτυα.

Τουρκία (4-2-3-1): Τσακίρ -Μουλντούρ, Ακαϊντίν, Μπαρντατσκί, Καντίογλου – Γιουκσέκ, Τσαλχάνογλου (90’ Kαχβετσί)-Γιλμάζ (78’ Κοκτσού), Γκιουλέρ (90’ Kαμπάκ), Γιλντίζ- Ακτούρκογλου

Ρουμανία (4-3-3): Ράντου- Ράτσιου, Ντράγκουσιν, Μπούρτσα, Μπάνκου- Ραζβάν Μαρίν (66’ Τανάσε), Χάτζι (71’ Στάντσιου), Nτράγκομιρ-Mαν, Mπιρλίτζια (88’ Mικουλέσκου), Μιχάιλα (88’ Mπαϊαράμ)

Πηγή: skai.gr

