Βελτιωμένη η Εθνική στο φιλικό με την Ουγγαρία, 0-0 στη Βουδαπέστη

Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έμεινε στο 0-0 σε φιλικό τεστ με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Στα θετικά ότι κράτησε το μηδέν στην άμυνα, στα αρνητικά το ότι έμεινε «άσφαιρη» για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι έδειξε καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με την προ ημερών φιλική αναμέτρηση με την Παραγουάη στο Φάληρο.

Με 4-2-3-1 παρέταξε την Εθνική Ελλάδας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στα στόπερ Ρέτσος και Κουλιεράκης, με τους Βαγιαννίδη και Τσιμίκα να είναι τα μπακ, με τον Τριάντη να ξεκινάει για πρώτη φορά, έχοντας τον Κουρμπέλη στο πλευρό του στα χαφ, ενώ Μασούρας και Τζόλης βρέθηκαν στα «φτερά», με τον Μπακασέτα να είναι πίσω από τον Παυλίδη.

Ίδιος σχηματισμός και για την Ουγγαρία, αν και πολλές φορές επιτεθόταν με δύο φορ. Με τον Μπάλας Τοθ στο τέρμα, Ορμπάν και Ντάρνταϊ στα στόπερ, Μπόλα και Κέρκεζ στα μπακ, Σάφερ και Βίταλις στα χαφ, Ρέντζιτς, Άλεξ Τοθ και Σομποσλάι η τριάδα πίσω από τον Σάλαϊ.

Το ματς

Με καλό ρυθμό ξεκίνησε η αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να συμβάλλουν σε αυτό. Στο 6’ η Ελλάδα είχε επικίνδυνη αντεπίθεση στην αντίπαλη περιοχή, με τη φάση να θεωρείται ως μη γενόμενη. Ο Μασούρας έφυγε γρήγορα στην κόντρα, γύρισε για τον Παυλίδη, που δεν εκτέλεσε, με την άμυνα των γηπεδούχων να διώχνει και στη συνέχεια δόθηκε offside στον πρώτο.

Στο επόμενο λεπτό ο Ρέντζιτς με τρομερή πάσα έβγαλε τον Σάλαϊ φάτσα με τον Τζολάκη, που έσωσε με το αριστερό πόδι. Στο 11’ η Ελλάδα είχε πολύ καλή στιγμή, με τον Μπακασέτα να εκτελεί κόρνερ, τον Κουλιεράκη να παίρνει την κεφαλιά και να βρίσκει στο δεύτερο δοκάρι τον Κουρμπέλη, που εκτέλεσε, αλλά ο Τοθ προστάτευσε την κλειστή του γωνία.

Η Ελλάδα συνέχισε να γίνεται απειλητική στην κόντρα, αλλά έχοντας ημιτελείς προσπάθειες, ενώ η Ουγγαρία έβρισκε καθαρές φάσεις σε εκείνο το σημείο. Όπως στο 16’, όταν ο Ρέντζιτς εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Κουλιεράκης έπεσε με τάκλιν και έσωσε, με την μπάλα να βρίσκει στο σώμα του.

Στο 22’ η Ουγγαρία είχε δυνατό χτύπημα φάουλ (όπως έχει κάνει τόσες και τόσες φορές) με τον Σομποσλάι, με τον Τζολάκη να διώχνει δύσκολα.

Η Ελλάδα είχε στο 30’ μία από τις πιο επικίνδυνες επισκέψεις της στο α’ μέρος στην αντίπαλη περιοχή, αλλά και πάλι έμεινε στη μέση. Ο Βαγιαννίδης μπούκαρε από τα δεξιά γύρισε στον Τζόλη, που ντρίπλαρε για να αποκτήσει πλεονεκτική θέση και βρέθηκε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια ο Μασούρας δεν μπόρεσε.

Στο 33’ η Ουγγαρία είχε τελική με τον Τοθ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα σώματα και γενικά σε ετοιμότητα την άμυνά μας. Η Ελλάδα απείλησε στο 38’, με τον Τριάντη να βγάζει την ομάδα μπροστά και τον Τσιμίκα να γίνεται αποδέκτης της μπάλας, κάνοντας δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής που έβγαλε ο Μπ. Τοθ. Αυτή ήταν η τελευταία πραγματική φάση στο α’ μέρος.

Πιο… ζεστή μπήκε η Ουγγαρία στο β’ μέρος, με τον Σομποσλάι να δίνει το σύνθημα, αφού από τρομερή προσπάθειά του στο 52’, που τα έβαλε με τη… μισή Ελλάδα, βρέθηκε φάτσα με τον Τζολάκη, ο οποίος έσωσε με το πόδι.

Η Εθνική άργησε να απειλήσει στο β’ μέρος, αλλά στην πρώτη καλή στιγμή της άγγιξε το 1-0. Στο 63’ ο Παυλίδης πάτησε περιοχή και από δύσκολη γωνία εκτέλεσε, ο γκολκίπερ Τοθ βρήκε την μπάλα, που κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του.

Από εκείνο το σημείο άρχισαν οι μαζεμένες αλλαγές και λογικό ήταν να αλλοιωθεί η μορφή του αγώνα.

