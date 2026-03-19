Ο Ινφαντίνο απαντά στο Ιράν: «Μουντιάλ με σεβασμό και fair play, δίχως αλλαγές»

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι δηλώσεις του Τραμπ περί μη ασφαλούς συμμετοχής των Ιρανών, η απειλή των τελευταίων με απόσυρση της εθνικής ομάδας από το τουρνουά και η ιδέα για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής δίχως να γίνουν ματς στις ΗΠΑ, σχημάτισαν μια πολύ περίεργη κατάσταση γύρω από το φετινό Μουντιάλ.



Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παρά την ανησυχία των Ιρανών που θέλουν να παίξουν μόνο στο Μεξικό και το γενικότερο κλίμα που επικρατεί λόγω των βομβαρδισμών από Αμερικανούς και Ισραηλινούς, τόνισε πως:

«Θέλουμε τα πάντα στο Μουντιάλ να διεξαχθούν όπως ακριβώς έχουν προγραμματιστεί και σχεδιαστεί. Θέλουμε να δούμε και τις 48 συμμετέχουσες ομάδες να δώσουν το “παρών” στη διοργάνωση σε ένα κλίμα fair play και με αμοιβαίο σεβασμό όλων προς όλους».

