«Κοντά στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό ο Ντίνος Μήτογλου»

Μία κομβική απόφαση για την καριέρα του Ντίνου Μήτογλου έγινε γνωστή την 5η Ιουλίου.



Συγκεκριμένα, το CAS έκανε δεκτή την έφεση που κατέθεσε ο Έλληνας φόργουορντ κατά της πρωτόδικης ποινής για την υπόθεση ντόπινγκ και αποφάσισε τη μείωση του αποκλεισμού του στο μισό, δηλαδή στους 16 μήνες. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι ουσιαστικά ότι από τις 28 Ιουλίου, όταν και συμπληρώνονται οι 16 μήνες της ποινής, θα μπορεί να συμμετέχει κανονικά σε αγώνες.

Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την Εθνική ομάδα, την οποία θα μπορεί να ενισχύσει, αλλά και για όποιον σύλλογο έχει σκοπό να τον αποκτήσει. Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως περίμενε εναγωνίως την απόφαση για τον Μήτογλου, και σύμφωνα με το έγκυρο λιθουανικό BasketNews βρίσκεται πολύ κοντά στο να τον φέρει ξανά στο ΟΑΚΑ.



Όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, ο 27χρονος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό και οι δύο πλευρές είναι κοντά στην οριστικοποίηση της μεταξύ τους συμφωνίας. Ο Μήτογλου αποτελεί μία πολύ ελκυστική περίπτωση για τους «πράσινους», αφού πέρα από τη δεδομένη ποιότητά του, έχει παρελθόν στην ομάδα (2017-2021) και θα βοηθήσει μάλιστα στο ζήτημα των ελληνικών διαβατηρίων.

