Επίσημο: Ο Άντριαν Γκρίφιν νέος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς έχουν νέο προπονητή και επίσημα… Η ομάδα του Μιλγουόκι ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντριαν Γκρίφιν, χωρίς να διευκρινίζεται η χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Ο Γκρίφιν που θα είναι ο νέος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκρίθηκε ανάμεσα σε άλλες περιπτώσεις τεχνικών μετά από το ραντεβού που είχε με τους διοικούντες την ομάδα και όχι μόνο. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Γκρίφιν αναλαμβάνει μια ομάδα ως πρώτος προπονητής, μετά από πέντε χρόνια που ήταν παρών στους Τορόντο Ράπτορς ως βοηθός προπονητή.

Griffin becomes the 17th head coach in franchise history.



