Να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή θέλει στο ερχόμενο μεταγραφικό παζάρι η Μίλαν, με τον Μάουρο Ικάρντι να αποτελεί μία πιθανή λύση.

Η φετινή σεζόν της Μίλαν πηγαίνει ανέλπιστα καλά, τόσο που ούτε οι ίδιοι της οι οπαδοί θα περίμεναν μία τόσο ριζικά αλλαγμένη προς το καλύτερο ομάδα, υπό τις οδηγίες σαφώς του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Μετά το φινάλε της 14ης αγωνιστικής της Serie A η Μίλαν βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 31 βαθμούς, όσους ακριβώς έχει και η Νάπολι.

Όλα αυτά βέβαια τα έχει καταφέρει χωρίς να έχει στις τάξεις της έναν επιθετικό… φονιά. Ο Σαντιάγκο Χιμένεθ, ο ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε για να πάρει τη φανέλα με το «9» στο σπίτι, δείχνει να αδυνατεί να προσαρμοστεί στα ιταλικά δεδομένα, καταγράφοντας μέχρι στιγμής μόλις ένα γκολ σε συνολικά 11 συμμετοχές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα ο Μάουρο Ικάρντι εξετάζεται σοβαρά από τη διοίκηση της ομάδας ως μία πιθανή λύση. Ο Αργεντινός γνωρίζει όσο λίγοι το ιταλικό πρωτάθλημα, αγωνιζόμενος για χρόνια στην Ίντερ.

