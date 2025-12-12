Δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται απόψε το βράδυ (sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 Novasports Prime) από την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για τη 15η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ένα από τα κλασικά και παραδοσιακά ευρωπαϊκά ντέρμπι.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 8-5, με το τελευταίο τους παιχνίδι στη διοργάνωση να χρονολογείται στις 26 Νοεμβρίου και στην εκτός έδρας ήττα με σκορ 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα. Την περασμένη εβδομάδα, αναβλήθηκε το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, λόγω της ισχυρής κακοκαιρίας που έπληττε την Αττική.

Από την άλλη πλευρά, οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται σε καλό «φεγγάρι», αφού μετρούν τέσσερις σερί νίκες και επτά στα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις. Σε επίπεδο Ευρωλίγκας, προέρχονται από το σπουδαίο διπλό με σκορ 89-79 επί του Ερυθρού Αστέρα, αποτέλεσμα που τους ανέβασε στο 9-5.

Στα αγωνιστικά, οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη χωρίς τις γνωστές απουσίες των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, όπως και οι Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ. Φυσικά, άπαντες στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού περιμένουν την έλευση του Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό γκαρντ να έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό στη θέση «1» με την εμπειρία και την ποιότητά του που τον έκανε να παίξει για χρόνια στο ΝΒΑ.

Από την πλευρά του, ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Λαπροβίτολα και τους Νούνιεθ και Σαγιόκ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.