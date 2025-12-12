Κακή εμφάνιση και εύκολη ήττα για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε με σκορ 96-89 από την Αρμάνι Μιλάνο στο «Unipol Forum» και έπεσε στο 9-6, γνωρίζοντας το δεύτερο συνεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα στη Euroleague μετά από αυτό με τη Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο ματς και έκλεισαν με προβάδισμα την πρώτη περίοδο (21-26), όμως… εξαφανίστηκαν από το παρκέ στο δεύτερο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να παραδοθούν στις ορέξεις των γηπεδούχων από εκείνο το σημείο και μετά, δεχόμενοι 17 τρίποντα από τους «καυτούς» Ιταλούς. Η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ανατρέψει την κατάσταση ξεκίνησε πολύ αργά και δεν ήταν αρκετή να τον ξαναβάλει στο ματς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Αρμάνι ήταν ο Αρμόνι Μπρουκς, ο οποίος πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 26 πόντους (8 τρίποντα) και δεν βρήκε ποτέ αντίπαλο στην άμυνα του Παναθηναϊκού. 15 πόντους είχε ο Ζακ ΛεΝτέι και 13 ο Σαβόν Σιλντς.

Για τον Παναθηναϊκό, πάλεψε ο συγκινητικός Κώστας Σλούκας με 19 πόντους και 7 ασίστ, ενώ 17 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ είχε ο Κέντρικ Ναν. 13 πόντους μέτρησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε 3-5 με καλάθι του Φαρίντ και τρίποντο του Ναν, με τον Σιλντς να βάζει συνεχόμενους πόντους από πλευράς γηπεδούχων για το 5-5. Ο ΛεΝτέι με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στην Αρμάνι (10-7), με τον Φαρίντ να μειώνει με πόντους δεύτερης ευκαιρίας σε 10-9. Ο Μπούκερ κάρφωσε εντυπωσιακά (12-9), πριν ο Σιλντς πετύχει γκολ-φάουλ για το 15-9. Ο Φαρίντ κάρφωσε εντυπωσιακά, ενώ ο Γκραντ ευστόχησε σε τρεις βολές για το 15-14. Μετά από hustle του Φαρίντ, ο Σλούκας ευστόχησε από μακριά (15-17), με τον Αμερικανό σέντερ να καρφώνει στη συνέχεια και τον Γκραντ να σκοράρει από μέση απόσταση για το 15-21. Ο Σλούκας βρήκε στόχο σε φλόουτερ (15-23), με τον Παναθηναϊκό να κρατάει χωρίς πόντο τους γηπεδούχους για πάνω από 4 λεπτά. Ο Μπρουκς ήταν αυτός που έδωσε λύση στην Αρμάνι με τρίποντο (18-23), με τους Νίμπο και Γκούντουριτς να τη φέρνουν με βολές σε απόσταση καλαθιού (21-23). Ο Σλούκας απάντησε με τρίποντο και διαμόρφωσε το 21-26 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με ανταλλαγή τριπόντων μεταξύ Ναν και Έλις (24-29), με τον Μπρουκς να ευστοχεί σε δύο βολές για το 26-29. Ο Νίμπο έφερε ακόμη πιο κοντά την Αρμάνι (28-29), πριν ο Γκούντουριτς ισοφαρίσει με μακρινό τρίποντο σε 31-31. Το σερί των Ιταλών συνεχίστηκε με τρίποντο του Μπρουκς και καλάθι του Ρίτσι στο τρανζίσιον (36-31), με τον Σορτς να βάζει ένα απίθανο καλάθι για το 37-34. Ο Ρίτσι πέτυχε τρίποντο (40-34), με τον Έλις να κάνει το ίδιο από τη γωνία για το 43-34. Ο Μπρουκς συνέχισε τον… χορό εύστοχων μακρινών σουτ με τρία σερί δικά του (52-34), με τον Χουάντσο να δίνει ανάσα με γκολ φάουλ για το 52-39. Σορτς και Γκραντ έκαναν τη διαφορά μονοψήφια (52-44), με τον ΛεΝτέι να γράφει από κοντά το 54-44 του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καλάθι του Σιλντς, ενώ ο Γκραντ έβαλε δύο βολές για το 56-46. Σιλντς και ΛεΝτέι έστειλαν την Αρμάνι στο +15 (61-46), με τον δεύτερο να ευστοχεί σε τρίποντο για το 64-48. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού συνέχισε το προσωπικό του σερί με γκολ φάουλ (67-48), με τον Ναν να δίνει άλλη μία λύση για το 67-50. Ο Σλούκας ευστόχησε σε τρίποντο (67-53), όμως η Αρμάνι ξέφυγε και πάλι με τρίποντο του Μπούκερ από την κορυφή για το 71-53. Ο Μήτογλου σκόραρε από κοντά μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ (73-57), όμως ένας χαμένος αιφνιδιασμός και ένα αχρείαστο φάουλ έφεραν ξανά στο +18 τους γηπεδούχους (75-57). Το έβδομο τρίποντο του Μπρουκς ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 (78-57), με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 80-59 χάρη σε καλάθι του Σλούκα.

Στην αρχή του τετάρτου δεκαλέπτου, ο Ναν μείωσε από την κορυφή (80-62), ενώ ο Γιούρτσεβεν μείωσε σε 80-64 με χουκ του Γιούρτσεβεν. Ο Σλούκας έριξε κι άλλο τη διαφορά με λέι απ (80-66), όμως ο Νίμπο με φόλοου και ο Έλις με βολή αποκατέστησαν το υψηλό προβάδισμα των γηπεδούχων (83-66), πριν ο Μπρουκς συνεχίσει το εκπληκτικό του παιχνίδι με τρίποντο για το 86-69. Ο Ρίτσι ευστόχησε και αυτός από μακριά (89-71), με τους Ναν και Ερνανγκόμεθ να μειώνουν σε 90-76. Τα υπόλοιπα λεπτά ήταν διαδικαστικά, με την Αρμάνι να παίρνει τη νίκη και τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει δεύτερο σερί αρνητικό αποτέλεσμα. Μήτογλου και Γκραντ έκαναν τη διαφορά μονοψήφια (95-88), με τον Χουάντσο να αστοχεί σε τρίποντο που θα μπορούσε να μειώσει κι άλλο. Κάπως έτσι, η Αρμάνι πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-59, 96-89

