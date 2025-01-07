Λογαριασμός
Με πούρο και τρελό χορό: Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο ξεφάντωσε μετά το Σούπερ Καπ της Μίλαν - Δείτε βίντεο

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο έδωσε... ρέστα στα επινίκια της Μίλαν για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ

Σέρτζιο Κονσεϊσάο

Στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο της Μίλαν, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο οδήγησε τους «ροσονέρι» στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ με 3-2 απέναντι στην Ίντερ και ανατροπή από το 0-2.

Ο Πορτογάλος προπονητής πρωταγωνίστησε και στα επινίκια της ομάδας του στα αποδυτήρια, χορεύοντας και καπνίζοντας πούρο, μέσα σε αποθέωση από τους παίκτες και τους συνεργάτες του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τους παίκτες μου. Όταν ήρθα, τα πράγματα δεν ήταν καλά, αλλά μπόρεσαν μέσα σε λίγες μέρες να απορροφήσουν τα πράγματα που τους ζήτησα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά πιστεύω πως με ταπεινότητα μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα και να οδηγήσουμε τη Μίλαν εκεί που αξίζει να βρίσκεται», τόνισε.

