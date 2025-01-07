Στο δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο της Μίλαν, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο οδήγησε τους «ροσονέρι» στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ με 3-2 απέναντι στην Ίντερ και ανατροπή από το 0-2.

Ο Πορτογάλος προπονητής πρωταγωνίστησε και στα επινίκια της ομάδας του στα αποδυτήρια, χορεύοντας και καπνίζοντας πούρο, μέσα σε αποθέωση από τους παίκτες και τους συνεργάτες του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τους παίκτες μου. Όταν ήρθα, τα πράγματα δεν ήταν καλά, αλλά μπόρεσαν μέσα σε λίγες μέρες να απορροφήσουν τα πράγματα που τους ζήτησα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά πιστεύω πως με ταπεινότητα μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα και να οδηγήσουμε τη Μίλαν εκεί που αξίζει να βρίσκεται», τόνισε.

Conceicão’s full cigar celebration after the Italian Super Cup win 🚬🔴⚫️pic.twitter.com/FpKqcPewID — Milan Eye (@MilanEye) January 6, 2025

Sérgio Conceição puxou do charuto, obviamente 😂🔥 pic.twitter.com/FQZJZVqlLx — B24 (@B24PT) January 6, 2025

