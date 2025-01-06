Ολυμπιακός-Παναιτωλικός: 2-0 οι «Κόκκινοι» με πέναλτι του Ελ Κααμπί και γκολ του Τσικίνιο

Με το δεξί μπήκε στο νέο έτος ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ζορίστηκαν στο Αγρίνιο, αλλά επικράτησαν 2-0 του Παναιτωλικού και επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ελ Κααμπί με πέναλτι, με την απόφαση του Σιδηρόπουλου για τον καταλογισμό του να προκαλεί αντιδράσεις, άνοιξε το σκορ στο φινάλε του ημιχρόνου, ενώ ο Τσικίνιο με ωραίο σουτ καθάρισε το ματς, ενώ οι Αγρινιώτες που το πάλεψαν αρκετά, έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 51ο λεπτό λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας του Πέρες.

Στους 37 πλέον οι Πειραιώτες, στο +2 από Παναθηναϊκό, στο +3 από την ΑΕΚ και στο +4 από τον ΠΑΟΚ.

Τον Άρη φιλοξενεί ο Ολυμπιακός το ερχόμενο Σάββατο, ενώ ο Παναιτωλικός ταξιδεύει στην Τρίπολη για την αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR.

