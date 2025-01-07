Ψάχνει ιδανική πρεμιέρα η Εθνική πόλο ανδρών

Έτοιμη για Μαυροβούνιο η Εθνική πόλο ανδρών. Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε τη Δευτέρα για το Οτοπένι της Ρουμανίας, ώστε στις 16:30 να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας της πρώην Γιουγκοσλαβίας στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup σε έναν όμιλο που συμμετέχει, επίσης, η «χρυσή» Ολυμπιονίκης, Σερβία.

Στη Ρουμανία διεξάγονται κι οι τέσσερις όμιλοι της πρώτης κατηγορίας με τη συμμετοχή 11 ομάδων από τις οποίες οι έξι θα προκριθούν στον σούπερ τελικό της διοργάνωσης.

H Ελλάδα παίζει παράληλα και για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

O Θοδωρής Βλάχος επέλεξε στην αποστολή 15 πολίστες κι αυτοί είναι οι: Μάνος Ζερδεβάς, Ντίνος Γενηδουνιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, Κώστας Γκιουβέτσης, Στέλιος Αργυρόπουλος–Κανακάκης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Νίκος Γκίλλας, Στάθης Καλογερόπουλος, Γιάννης Αλαφραγκής, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Τάκης Δήμου, Νίκος Κουρούβανης

