Την πρώτη τους νίκη για το 2025 σημείωσαν οι Μπακς, καθώς πέρασαν εύκολα με 128-104 από το Τορόντο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να έμεινε στους 11 πόντους (1/2 βολές, 5/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο), αλλά έκανε το τέταρτο φετινό τριπλ-νταμπλ μετρώντας 12 ριμπάουντ, 13 ασίστ αλλά και 7 λάθη σε 29 λεπτά. Στον Greek Freak έγιναν τρία ράμματα στο μικρό δάχτυλο του δεξιού του χεριού.

Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς, που με 18-16 είναι πέμπτοι στην Ανατολή, ήταν ο Ντέμιαν Λίλαρντ που είχε 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις με 20 και ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με 17 πόντους ακολούθησαν σε απόδοση.

Ο Αρ Τζέι Μπάρετ με 25 και ο Σκότι Μπαρνς με 21 πόντους ξεχώρισαν από το Τορόντο, που έχει ρεκόρ 8-28.

Δωδεκάλεπτα: 19-28, 47-66, 75-99, 104-128

