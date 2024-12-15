Μία... ιδιαίτερη δημοπρασία με φανέλα του Πελέ και ρακέτα του Φέντερερ

«Η συνάντησή μου με τον Πελέ ήταν μοναδική, πήδηξε στην αγκαλιά μου και φιληθήκαμε», θυμάται ο άγνωστος «κύριος Τζ», ο οποίος έχει στην κατοχή του μια από τις τελευταίες φανέλες του «μαύρου διαμαντιού», την οποία απέκτησε από τα χέρια του ποδοσφαιρικού θρύλου, αλλά θα την θέσει σήμερα (15/12) σε δημοπρασία, μαζί με ακόμη εκατό εμβληματικά αντικείμενα.

«Ολες οι φανέλες ποδοσφαίρου της συλλογής, είναι ένα ολόκληρο δίκτυο που δημιουργήσαμε με έναν δημοσιογράφο στην Foot-Hebdo», τονίζει ο 78χρονος Ελβετός διευθυντής επιχειρήσεων, ο οποίος που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, μιλώντας στο AFP και προσθέτει: «Ηξερε πολλούς ανθρώπους, χάρη σε αυτόν μπόρεσα να γνωρίσω τον Πελέ όταν ήλθε στην Λωζάνη».

Εκτός από την φανέλα του Πελέ, στην συλλογή αυτού του λάτρη των σπορ, υπάρχουν επίσης μια μπάλα μπάσκετ υπογεγραμμένη από την Dream team 92, μια ρακέτα του Ρότζερ Φέντερερ και η ζώνη βαρέων βαρών WBA που κέρδισε ο Εβάντερ Χόλιφιλντ όταν νίκησε τον Μάϊκ Τάϊσον το 1996, που είναι και «αναμφισβήτητα» το πιό όμορφο... κόσμημα που έχει αποκτήσει ποτέ, σύμφωνα με τον ίδιο.

Την ημέρα που παρέλαβε την ζώνη με την υπογραφή του Αμερικανού πυγμάχου, ο «κύριος Τζ.» ήταν μόνος του και δεν μπορούσε να συγκρατήσει την συγκίνησή του: «Ηταν στο σπίτι μου, στο γραφείο μου στην Λωζάνη και δάκρυσα», θυμάται.

Οσο για την ρακέτα του Ρότζερ Φέντερερ, με την οποία κατέκτησε τον τρίτο του τίτλο στο Γουίμπλεντον το 2005, του την «χάρισε ένας φίλος» του Ελβετού.Η εργασία σε έναν μεγάλο όμιλο στον τομέα της απασχόλησης «τον οδήγησε να χορηγεί πολλά αθλητικά γεγονότα» και να οικοδομήσει προνομιακές σχέσεις στον κλάδο», όπως τονίζει χαρακτηριστικά.

Σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εμπλουτίσει την περίφημη συλλογή του, από την οποία 162 αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση εκτιμώνται συνολικά σε περισσότερα από 500.000 ευρώ, σύμφωνα με τον οίκο Aguttes που είναι υπεύθυνος για την δημοπρασία.

Σχετικά με τα υπόλοιπα εκθέματα, υπάρχει μια φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν που φορέθηκε τη σεζόν 1993-1994 με τους Σικάγο Μπουλς, με την υπογραφή του σταρ, αλλά και φανέλες των Ντιέγκο Μαραντόνα, Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Μπόμπι Μουρ, Μισέλ Πλατινί, Εντι Μέρξ, Μπερνάρ Ινό και Τζάκσον Ρίτσαρντσον.

«Ενας αριθμός αντικειμένων είναι πολύτιμος για εμένα γιατί μου τα χάρισαν φίλοι αγαπητοί στην καρδιά μου. Κάποιοι εξαφανίσθηκαν όπως ο Ερχαρντ Λορετάν, ο τρίτος άνθρωπος που έχει σκαρφαλώσει τις 14 κορυφές των Ιμαλαΐων σε πάνω από 8.000 μέτρα, ο οποίος του έδωσε ένα τσεκούρι πάγου που χρησιμοποιήθηκε σε μια από αυτές τις αναβάσεις.

Ο «κύριος Τζ» άρχισε την συλλογή του την δεκαετία του 1990 και στην συνέχεια φρόντισε να συνδυάσει το πάθος του με φιλανθρωπικές δράσεις.

«Κάναμε μια ολόκληρη σειρά εκθέσεων (αντικειμένων) με ελεύθερη πρόσβαση, σε μεγάλα ελβετικά εμπορικά κέντρα, που κατέστησαν δυνατή την χρηματοδότηση ενός ιδρύματος που βοηθούσε παιδιά από μειονεκτούσες οικογένειες», εξηγεί.

Λόγω έλλειψης αγοραστών και λυπούμενος που τα παιδιά του «προτιμούν τα μετρητά», ο συνταξιούχος πλέον, «κύριος Τζ.», διέλυσε το ίδρυμα το 2020, το οποίο είχε βοηθήσει περίπου εκατό ελβετικές οικογένειες.

