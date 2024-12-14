Superleague: Χαμόγελα μετά από... 8 μήνες στον Βόλο, 2-1 τον Αστέρα AKTOR

Χαμογέλασε ξανά στο Πανθεσσαλικό μετά από 8 μήνες ο Βόλος. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου ήταν τυχερή στο πρώτο μέρος, γλιτώνοντας την παραβίαση της εστίας της και στο δεύτερο εκμεταλλεύτηκε την κακή τοποθέτηση του Τσιντώτα και ένα τραγικό λάθος του Τριανταφυλλόπουλου για να επικρατήσει 2-1 του Asteras AKTOR.

Κάπως έτσι, οι Μαγνήσιοι πήραν το παρθενικό εντός έδρας τρίποντο στη σεζόν και πρώτο στο γήπεδο τους μετά τον περασμένο Απρίλιο. Όσον αφορά τους Αρκάδες, συνεχίζουν να απογοητεύουν γράφοντας την 5η διαδοχική τους ήττα και από το εν λόγω ματς μπορούν να κρατήσουν μόνο την εμφάνιση του Μπιλέ και το ντεμπούτο με γκολ του Οκό στο πρωτάθλημα.

Στους 16 βαθμούς ισοβαθμούν πλέον οι δύο ομάδες, με τους γηπεδούχους να έχουν την ισοβαθμία αφού έχουν κερδίσει τους κιτρινομπλέ τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Οι Αρκάδες πάντως δεν έχουν μπόλικο χρόνο για χάσιμο και για να… στεναχωρηθούν, αφού την Τέταρτη παίζουν με τον Πανιώνιο στο Ελ Πάσο τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό Κυπέλλου.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Βόλο ο Κώστας Μπράτσος. Στην εστία ο Κόβατς και οι Μύγας, Μίλετιτς, Καλογερόπουλος, Φεράρι στην άμυνα. Τσοκάνης, Γκλάβτσιτς τα δύο χάφ, οι Μπερναντού, Κόμπα, Μεντιέτα στη μεσοεπιθετική τριάδα και σεντερ φορ ο Κόντε.

Ίδια διάταξη για τον Asteras AKTOR και ο Σάββας Παντελίδης. Στο τέρμα ο Τσιντώτας και οι Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Άλβαρες, Γκαρθία στην τετράδα της αμυνας. Μούμο, Γιαμπλόνσκι το δίδυμο στα χάφ, μπροστά τους οι Καλτσάς, Μπικέ, Μπαρτόλο μοναδικός προωθημένος ο Ρεγκίς.

Το ματς

Καλύτερος ήταν ο Αστέρας στο πρώτο μέρος, με τους Αρκάδες να κυκλοφορούν ωραία την μπάλα και να απειλούν κάμποσες φορές την εστία του Κόβακς. Ο Κώστας Μπράτσος είδε στο πρώτο μέρος τον Μίλετιτς και τον Τσοκάνη να γίνονται αναγκαστικές αλλαγές, με τον Βόλο στις αντεπιθέσεις να γίνεται επικίνδυνος.

Στο 25’ οι Αρκάδες είχαν μια καλή ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Καλτσάς έκανε τη σέντρα, ο Μπαρτόλο πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν ήταν καλή, με την μπάλα να περνάει άουτ. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο, ενώ στο 29ο λεπτό έφτασε μια ανάσα πριν το γκολ, όταν ο Μπιλέ έκανε ένα ωραίο σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κόβακς.

Στο 42’ ο Καλτσάς απείλησε με δυνατό κοντινό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του Βόλου είπε ξανά όχι! Τελικά οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 0-0.

Ο Βόλος μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και άρχισε να γίνεται απειλητικός. Ο Κώστας Μπράτσος έριξε τον Ασεχνούν στο ματς, μια κίνηση που τον δικαίωσε απόλυτα. Κι αυτό διότι μετά από σέντρα που έκανε από τη γραμμή του πλαγίου, η μπάλα πέρασε από όλους, αιφνιδίασε τον Τσιντώτα και κατέληξε στα δίχτυα του για το 1-0!

Ο Βόλος μετά το γκολ πήρε μέτρα στο γήπεδο, με τον Αστέρα να μην αντιδράει καλά, με τους γηπεδούχους στο 68’ να διπλασιάζουν τα τέρματά τους. Ο Βιγιαφάνιες έδωσε στον Κόμπα και εκείνος με πολύ ωραίο σουτ νίκησε τον Τσιντώτα για το 2-0, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν να απειλούν και στη συνέχεια.

Ο Παντελίδης έριξε εν συνεχεία στο ματς τον Μακέντα και τον Οκό, παρόλα αυτά οι Αρκάδες δεν κατάφεραν να φανούν ιδιαίτερα απειλητικοί. Μετά το 85' οι Αρκάδες ξαναπήραν μέτρα στο γήπεδο, με τον Οκό με ωραίο σουτ στο 89' να νικάει το Κόβακς για το 2-1. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα δεν άλλαξε κάτι, με τον Βόλο να παίρνει μια σημαντική νίκη, πανηγυρίζοντας στο σπίτι του μετά από 8 μήνες.

