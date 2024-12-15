Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Το ποδοσφαιρικό ορθό, «πράσινο» πλάνο και η αναρρίχηση

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την 4η διαδοχική νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις (18:00, Novasports 2, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sport-fm.gr) με αέρα μετά τη νέα επιτυχία στην Ευρώπη και με άνεση λόγω και του τρόπου με τον οποίο επικράτησε της Νιού Σεντς, το βράδυ της Πέμπτης.



Οι «πράσινοι» του Ρουί Βιτόρια πλέον παίζουν με την μπάλα κάτω, έχουν ξεκάθαρο πλάνο, συνεργασίες και συνεχίζουν να ψάχνουν τα περισσότερα γκολ για ημέρες που θα μπορούν να κυλήσουν πιο ομαλά, ήρεμα και δίχως μεγάλα ρίσκα.

Ο Πορτογάλος κόουτς του «τριφυλλιού» αναφέρει συνεχώς πόσο ικανοποιημένος είναι από τη δουλειά των παικτών του και από το γρήγορα έχουν αφομοιώσει τις ιδέες του κι έτσι η έξοδος στη Λιβαδειά γίνεται με στόχο τη συνέχιση της θετικής εικόνας της ομάδας στη θητεία του. Ασφαλώς απώτερος σκοπός είναι το κυνήγι της κορυφής, από την οποία ο Παναθηναϊκός απέχει 4 βαθμούς…



Ο Λεβαδειακός, απεναντίας, την περασμένη Δευτέρα πήρε φοβερή νίκη στη Λεωφόρο με το 3-2 που ήρθε με τεράστια ανατροπή απέναντι στην Athens Kallithea.



Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει πάρει τέσσερις βαθμούς στα τελευταία δυο παιχνίδια, θα ήθελε και κάτι περισσότερο από το 1-1 με τον Παναιτωλικό, αλλά η αποστολή αναρρίχησης και διόρθωσης της… τύχης και των κακώς κειμένων από την έναρξη της σεζόν, συνεχίζεται.



Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ζέκα, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Νίκας, Αράο, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Γκαραβέλης, Γκροφ, Άνακερ, Λιάγκας, Κάσσος, Τσάπρας, Βέρρης, Βήχος, Εραμούσπε, Κάτρης, Χαβαλές, Μορέιρα, Πλέγας, Μεχία, Κωστή, Λαμαράνα, Γιαννιώτας, Πεντρόσο, Όζμπολτ, Ρόμο, Μπάλτσι και Γιοκέ.



Oι επικρατέστερες ενδεκάδες:



Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Γκαραβέλης - Λιάγκας, Εραμούσπε, Μορέιρα - Τσάπρας, Κωστή, Μεχία, Βήχος - Μπάλτσι, Πεντρόζο, Όζμπολτ



Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς - Ουναΐ, Αράο, Μαξίμοβιτς - Τετέ, Τζούριτζιτς, Ιωαννίδης



Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Στάικος

Τέταρτος: Τσιφλίκη

VAR: Βεργέτης, Πουλικίδης

