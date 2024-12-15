Αντετοκούνμπο: «Μακάρι και στο ΝΒΑ να υπήρχε η ατμόσφαιρα του Final 4 της Ευρωλίγκας»

Ευτυχής για την πρόκριση στον τελικό του ΝΒΑ Cup και αποφασισμένος να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί των Χοκς. Όμως αυτό που ξεχώρισε από όσα είπε, είναι η σύγκριση μεταξύ του Final 4 της Ευρωλίγκας και αυτού στο Λας Βέγκας.



«Ήταν το πρώτο μου Final 4 στο Βερολίνο. Προφανώς εκεί η ατμόσφαιρα εκεί είναι λίγο διαφορετική με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ. Είναι διαφορετικά. Μακάρι να είχαμε τέτοια ατμόσφαιρα στο ΝΒΑ, αλλά δεν την έχουμε. Όμως η ένταση στο παιχνίδι είναι ίδια, όλοι αντιλαμβάνονται πως πρόκειται για ένα νοκ άουτ ματς. Βλέπεις υψηλού επιπέδου μπάσκετ και μεγάλο πάθος. Εύχομαι να είχε και το ΝΒΑ τέτοια ατμόσφαιρα», τόνισε ο Greek Freak.

Όσο για τη νίκη της ομάδας του; «Το πιο σημαντικό είναι πως βγάλαμε άμυνες στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα στην επίθεση. Πάμε να το διασκεδάσουμε στον τελικό, πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και αν είμαστε ανταγωνιστικοί θα κερδίσουμε. Πλέον παίζουμε σαν ομάδα, δεν υπάρχει πλέον hero-ball και ο ένας εμπιστεύεται τον άλλο. Έχουμε αλλάξει τη σεζόν για μας, αλλά η δουλειά δεν τελείωσε, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Η συζήτηση στην ομάδα μας είναι πως τίποτα δεν μετρά, δεν έχει σημασία η στατιστική, παρά μόνο η νίκη. Πρέπει όλοι να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Θα πρέπει στον τελικό να παίξουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και να το απολαύσουμε, γιατί καμία στιγμή δεν είναι δεδομένη», ανέφερε.



Τέλος μίλησε και για την πρόοδο στη συνεργασία του με τον Ντέμιαν Λίλαρντ. «Η χημεία μας είναι καλύτερη από ποτέ. Χρειάζεται χρόνος. Ξέρω πως πολλοί περίμεναν από την πρώτη μέρα που ήμασταν μαζί να γίνουμε το καλύτερο δίδυμο όλων των εποχών, αλλά θέλει καιρό. Πλέον γνωριζόμαστε καλύτερα, ο καθένας γνωρίζει τις αγαπημένες θέσεις του άλλου και μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε και θα βελτιωθούμε», επισήμανε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.