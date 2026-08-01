Μια ανάσα από την ΑΕΚ ο Μίλαν Βιτάλις

Κι αν ο κόσμος της ΑΕΚ ζητούσε από τον Ματίας Αλμέιδα να μην παίζει με δύο «εξάρια», παρά το ότι Γιόνσον και Σιμάνσκι οδήγησαν την Ένωση στο νταμπλ το 2023, τώρα αρχίζει να υποψιάζεται πως μπορεί να μην έχει ούτε ένα «εξάρι» κόντρα σε μεγαθήρια του Champions League (αν προκριθεί). Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι πρωταθλήτρια Ελλάδας θέλει να αποκτήσει τον Μίλαν Βιτάλις, τον MVP της περσινής πρωταθλήτριας Ουγγαρίας.

Ο γεμάτος εντάσεις και με aggressive στυλ παιχνιδιού, χαφ, που ήθελε πολύ ο κόουτς της Ένωσης, βρέθηκε στις ικανότητες του 24χρονου μέσου που μπορεί να παίξει και αριστερά βοηθώντας την επίθεση.

Στην ΕΤΟ Γκιόρ, με την οποία δεσμεύεται μέχρι το 2027, βρίσκεται εδώ και ενάμιση χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2025.

Αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, ενώ, στις ποδοσφαιρικές του περιπέτειες εκτός Ουγγαρίας, έχει βρεθεί μονάχα στη Σλοβακία όπου και αγωνίστηκε με τις Σαμορίν και Ντουναΐσκα Στρέντα.

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