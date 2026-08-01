Φωτιά στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας - Σηκώθηκαν εναέρια

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμηλόβρυση Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Λαμιέων.

Σημειώνεται ότι η Φθιώτιδα βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.



Πηγή: skai.gr

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