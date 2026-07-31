ΑΕΚ: Θλάση ο Χριστακόπουλος, δυσκολεύει η συμμετοχή του στο Super Cup με τον ΟΦΗ

Κι ενώ πριν από λίγες μέρες ο Δημήτρης Καλοσκάμης πρόλαβε το κακό, δεν συνέβη το ίδιο με τον Σπύρο Χριστακόπουλο. Ο 19χρονος δεξιός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ υπέστη ελαφριά θλάση, και η επιστροφή του σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων υπολογίζεται σε ένα δεκαήμερο, που σημαίνει πως δύσκολα θα προλάβει το Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στις 12 Αυγούστου.

Οι μυικοί τραυματισμοί έχουν μειωθεί στο ελάχιστο από τη μέρα που ανέλαβε ο Νίκος Τζουρούδης το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης, αλλά ο Χριστακόπουλος - άπειρος γαρ - δεν πρόλαβε τη θλάση και πλέον ο Μάρκο Νίκολιτς για τον τελικό σε δώδεκα μέρες θα πρέπει να υπολογίζει στον 21χρονο Χρήστο Αλεξίου.

Η εξαιρετική παρουσία του 19χρονου στην προετοιμασία έχει σχεδόν αλλάξει τον μετεγγραφικό προγραμματισμό της πρωταθλήτριας Ελλάδας, καθώς πλέον υπάρχουν δύο λύσεις για το δεξί άκρο της άμυνας πίσω από τον Ρότα, ο Γκεοργκίεφ (ο οποίος παίζει και ως στόπερ) και ο Χριστακόπουλος

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