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Η ΕΕ συγκαλεί έκτακτη υπουργική σύσκεψη για τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα

Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

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Θέουτα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιήσει την Τρίτη έκτακτη τηλεδιάσκεψη των εθνικών υπουργών, προκειμένου να συζητήσει τις μαζικές μεταναστευτικές διελεύσεις προς τον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, τη Θέουτα.

Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, υπό την προεδρία του Ιρλανδού υπουργού Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο’Κάλαχαν, με αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Θέουτα
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