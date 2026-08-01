Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δημοσίευσε τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Κυριακή 2 Αυγούστου, σύμφωνα με τον οποίο πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για την Αττική, καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) καταγράφεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, γεγονός που διατηρεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ συνιστούν την αυστηρή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας και των κατά τόπους Αρχών.

Ο αναλυτικός Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: skai.gr

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