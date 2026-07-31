Θέουτα: 60.000 μετανάστες και 41 νεκροί – Συναγερμός στην ΕΕ, παρεμβάσεις Μακρόν, Μελόνι και φον ντερ Λάιεν

Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα λαμβάνει πλέον πανευρωπαϊκές διαστάσεις, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στις Βρυξέλλες. Ενώ οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο, ο δήμαρχος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, περιέγραψε μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο.

«Υπολογίζουμε ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στην πόλη. Η κατάσταση είναι απολύτως μη βιώσιμη και η Θέουτα δεν μπορεί να αντέξει άλλο αυτή την πίεση», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ανθρωπιστική και επιχειρησιακή έκτακτη ανάγκη».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, 41 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες δύο ημέρες, στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα προς την ισπανική αυτόνομη πόλη.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Θέουτα, Χεσούς Βίβας, είχε αναφέρει ότι οι νεκροί ανέρχονταν σε 34, όμως νεότερη καταμέτρηση των αρχών αύξησε τον απολογισμό στους 41.

Παρέμβαση Μακρόν – Η Γαλλία έτοιμη να συνδράμει

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τη Μαδρίτη όσο και με το Ραμπάτ για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, η Γαλλία είναι έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, ακόμη και μέσω της ανάπτυξης της Frontex, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Παράλληλα, ο Μακρόν ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές να ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, προκειμένου να αποτραπούν δευτερογενείς μεταναστευτικές ροές προς τη Γαλλία.

Η Μελόνι επιμένει για τη Σένγκεν – Στο πλευρό της η Φινλανδία

Οι εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο και την πρόταση της Ιταλίας για την προσωρινή αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στον χώρο Σένγκεν, έως ότου αποκατασταθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των εξωτερικών συνόρων.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Σένγκεν προϋποθέτει αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η κατάσταση στη Θέουτα απαιτεί έκτακες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλευρό της Ρώμης τάχθηκε η Φινλανδία, με την υπουργό Εσωτερικών Μάρι Ράντανεν να δηλώνει ότι το Ελσίνκι στηρίζει την ιταλική πρόταση, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποδείξει πως μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τα εξωτερικά της σύνορα.

Φον ντερ Λάιεν: «Οι εικόνες από τη Θέουτα είναι απαράδεκτες»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις εικόνες από τη Θέουτα και ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποδεχθεί ανεξέλεγκτες εισόδους μεταναστών.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», ανέφερε σε ανάρτησή της.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, βρίσκεται ήδη σε απευθείας επαφή με τη μαροκινή κυβέρνηση.

«Είμαι βέβαιη ότι η στενή εταιρική σχέση μας με το Μαρόκο θα συμβάλει στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων», σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, επιβεβαιώνοντας ότι οι Βρυξέλλες εργάζονται για την αποκλιμάκωση της κρίσης μέσω συντονισμένης συνεργασίας με το Ραμπάτ.

Ευρωπαϊκή πίεση για κοινή απάντηση

Οι διαδοχικές παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών ηγεσιών καταδεικνύουν ότι η κρίση στη Θέουτα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αποκλειστικά ισπανικό πρόβλημα αλλά ως ζήτημα που αφορά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων από τη Γαλλία, η προθυμία για αξιοποίηση της Frontex, οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Μαρόκο και η συζήτηση που έχει ανοίξει για το μέλλον της Σένγκεν αποτυπώνουν την αυξανόμενη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση των τελευταίων ετών στη Θέουτα ενδέχεται να επηρεάσει συνολικά τη λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

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