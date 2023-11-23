Είναι γνωστό πως υπάρχουν αρκετοί τρόποι για κάθε ομάδα ώστε να εξασφαλίζει την οικονομική της βιωσιμότητα, με βασικότερο εξ αυτών τις πωλήσεις παικτών σε υψηλότερες τιμές από αυτές που αγοράστηκαν.



Ειδικά στην Ολλανδία, όπου υπάρχουν μερικά από τα καλύτερα «φυτώρια» παικτών, οι ομάδες συχνά βασίζουν το μέλλον τους στην ανάδειξη παικτών και στη συνέχεια την πώλησή τους στο εξωτερικό με υψηλή τιμή. Παρόλα αυτά, η Τβέντε φαίνεται πως ακολουθεί ένα... διαφορετικό μονοπάτι.

Συγκεκριμένα, η ολλανδική ομάδα δημοσιοποίησε τον ετήσιο οικονομικό της έλεγχο για τη σεζόν 2022-23, ο οποίος εκ πρώτης όψεως μοιάζει φυσιολογικός, με το ισοζύγιο να είναι μάλιστα θετικό, με καθαρά κέρδη πέντε εκατομμυρίων ευρώ.



Ωστόσο, το αξιοπερίεργο είναι πως το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Τβέντε ήρθε πράγματι από πωλήσεις, όχι όμως παικτών, αλλά μπύρας κατά τη διάρκεια των αγώνων! Συγκεκριμένα, μέσω του τελευταίου οι Ολλανδοί έβαλαν περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία τους, ενώ από των πώληση ποδοσφαιριστών μόλις 3,7 εκατομμύρια!

