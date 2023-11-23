Ξεκάθαρη θέση υπέρ της παραμονής του Γκουστάβο Πογέτ στον πάγκο της Εθνικής εάν αυτή καταφέρει να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2024 πήρε ο Παναγιώτης Ρέτσος μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ο διεθνής στόπερ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εάν έρθει η πρόκριση θα έχει έρθει και λόγω… Πογέτ τονίζοντας ότι θα είναι άδικο να μην είναι στην ηγεσία της Εθνικής. Σε ό,τι αφορά τα ματς των πλέι-οφ ο Ρέτσος τόνισε ότι η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση και εξέφρασε την άποψη ότι εάν βγάλουν στον αγωνιστικό χώρο την εικόνα που είχαν στα περισσότερα ματς του ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τότε θα καταφέρουν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο στην τελική φάση.



Ακολουθούν οι δηλώσεις του Ρέτσου:

-για τις εμφανίσεις του φέτος:

Φέτος έχει ξεκινήσει πολύ καλά η σεζόν, έχω πάρει παιχνίδια και αυτοπεποίθηση. Δεν κοιτάω τι είχε γίνει στην περσινή σεζόν, αισθάνομαι καλά το σώμα μου και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.

-εάν τον επηρέασε ψυχολογικά οι κακές σεζόν που είχε τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι κάτι δύσκολο, σε μία καριέρα δεν υπάρχουν μόνο ευχάριστες στιγμές. Εγώ είχα ένα συνεχόμενο διάστημα κάποια χρόνια με τραυματισμούς, αλλά είχα δίπλα μου την οικογένεια μου. Δούλεψα και εγώ μόνος μου κα είμαι πλέον καλά.

-για το χαρακτηριστικό που έχει να παίζει με τη μπάλα στα πόδια.

Ανέκαθεν είχα το χαρακτηριστικό αυτό. Σίγουρο έχω δουλέψει σε κάποιες λεπτομέρειες για το πότε πρέπει να το κάνω και πότε όχι, και το πότε πρέπει να ρισκάρω. Παίζει όμως και σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι έχω μπροστά μου πολύ καλους παίκτες.

-για το ματς με τη Γαλλία

Όλα τα παιδιά ήμασταν καλά σε αυτό το ματς. Και για αυτό βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα στο χορτάρι. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους και «ευχαριστώ» στον κόσμο που μας στήριξε και ήταν μια .πολλή όμορφη εμπειρία. Ηλπίζαμε σε ένα σημείο για τη νίκη αλλά όταν παίζεις με αντίπαλους τέτοιους παίκτες…

Για την Εθνική ομάδα και πώς λειτουργεί…

Όλοι θα συμφωνήσουν, ότι όταν παίζεις με το εθνόσημο αφήνεις πίσω το εγώ. Παίζει μεγάλο ρόλο ο προπονητής και σε αυτό. Όλοι ήμασταν και σε ένα καλό επίπεδο. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας και αυτό παίζει ρόλο.

Για τον Πογέτ και το ενδεχόμενο να πάμε στο Euro χωρίς αυτόν

Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Να πάμε στα τελικά του Euro χωρίς τον προπονητή αυτό. Εκτός από εμάς σαν ομάδα το αξίζει και ο προπονητής να είναι στα τελικά. Θα είναι άδικο να μην είναι.

Για τα δύο ματς στα πλέι-οφ: Είναι 2 ματς που δεν έχουν σχέση που παίξαμε στους ομίλους με Γαλλία και Ολλανδία. Όλοι περιμένουμε πως και πώς. Δεν έχουμε άγχος γιατί όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Αν δείξουμε την εικόνα που είχαμε στα περισσότερα ματς στου ομίλου τότε θα μπορέσουμε να προκριθούμε.

Εάν ένιωσε ότι είμαστε αρκετά ικανοί κόντρα στην Γαλλία: Υπήρξαν στιγμές που κρατούσαμε τη μπάλα περισσότερα από όσο συνηθίζουμε με τέτοιες ομάδες και το ένιωσα ότι μπορούμε να πάρουμε τη νίκη

Για την εμφάνιση του β ημιχρόνου κόντρα στη Γαλλία: Από το πρώτο ημίχρονο είχαμε την αίσθηση ότι ήμασταν καλά. Στο β ημίχρονο μπήκαμε στο ματς σαν να είναι 0--0. Και όταν πετύχαμε το γκολ τότε ήμασταν ακόμη καλύτεροι.

