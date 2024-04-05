Μεγάλα παιχνίδια κι ένα «ντέρμπι δικεφάλων» στον bwinΣΠΟΡ FM!

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συναντιούνται στο απόλυτο ντέρμπι κορυφής, την Κυριακή (07/04) στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Η μάχη για τον τίτλο καθηλώνει και η 4η αγωνιστική των playoffs φέρνει μεγάλα παιχνίδια και το ντέρμπι «δικεφάλων» με φόντο την πρώτη θέση, ξεχωρίζει.

Στις 20:30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να έχουν απόσταση ενός βαθμού και να παλεύουν με μοναδικό στόχο τη νίκη. Ζήστε λεπτό προς λεπτό τον κρίσιμο αγώνα, ενώ νωρίτερα στις 19:30 μη χάσετε ούτε φάση από το άλλο σημαντικό ματς της ημέρας, με τον Άρη να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, που ψάχνει το τρίποντο που θα τον διατηρήσει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 17:00 με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λαμίας.

Μπάλα στους 94,6 παίζουμε και το Σάββατο (06/04) με τις αναμετρήσεις των playouts Ατρόμητος-Πανσερραϊκός στις 17:00, Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά και Παναιτωλικός-Βόλος στις 19:30, ενώ στις 20:00 παίζουν ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για αναλύσεις, ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές και σχόλια για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δράση.

Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



