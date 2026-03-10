Λογαριασμός
Με Σλούκα κόντρα στη Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR θα δώσει κανονικά το παρόν στην αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις Κάουνας την ερχόμενη Πέμπτη (12/3) στις 22:00

Σλούκας

Αρχηγού παρόντος ο Παναθηναϊκός AKTOR απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Με τον Κώστα Σλούκα στη σύνθεσή του θα παίξει το «τριφύλλι» την Πέμπτη (12/3, 22:00) απέναντι στους Λιθουανούς για την 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο 36χρονος άσος επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς στην προπόνηση της Τρίτης και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και δεν αναμένεται να αγωνιστεί στο εντός έδρας παιχνίδι με την ομάδα του Φρανσίσκο.

Ο Κώστας Σλούκας είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα από τενοντίτιδα στο γόνατο, χάνοντας την αναμέτρηση με τον Ηρακλή για το πρωτάθλημα. Τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα 10 πόντους κατά μέσο όρο σε 21:06 συμμετοχής, 5.1 ασίστ, 0.7 λάθη και 2.0 ριμπάουντ και 3.1 ριμπάουντ.

