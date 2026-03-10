ΑΕΚ: Κορυφαίος παίκτης του Φεβρουαρίου στη Stoiximan Super League ο Μαρίν

Καθοριστικός παράγοντας της εκπληκτικής φετινής πορείας της ΑΕΚ είναι ο Ραζβάν Μαρίν, που ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του μήνα για τον Φεβρουάριο στη Stoiximan Super League με ποσοστό 66,31%.



Σε αυτό το διάστημα ο Ρουμάνος χαφ μέτρησε δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, με κορυφαία του εμφάνιση αυτή στις Σέρρες και στη νίκη με 4-0 όπου μοίρασε δύο ασίστ, ενώ σκόραρε και με πέναλτι. Στην ψηφοφορία δεύτερος βγήκε ο Τετέι με ποσοστό 23,73% και τρίτος ο Φούντας με 6,29%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:



Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Month του Φεβρουαρίου:



1/ Ρ. Μαρίν 66,31%



2/ Α. Τεττέη 23,73%



3/ Τ. Φούντας 6,29%



4/ Γ. Μπάτζι 1,30%



5/ Χ. Μπαρτόλο 1,05%



6/ Χ. Πόμπο 0,70%



7/ Σ. Μουτουσαμί 0,62%

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.