Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΑΕΚ: Κορυφαίος παίκτης του Φεβρουαρίου στη Stoiximan Super League ο Μαρίν

Παίκτης του μήνα για τον Φεβρουάριο ψηφίστηκε ο κεντρικός χαφ της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν

Μαρίν

Καθοριστικός παράγοντας της εκπληκτικής φετινής πορείας της ΑΕΚ είναι ο Ραζβάν Μαρίν, που ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του μήνα για τον Φεβρουάριο στη Stoiximan Super League με ποσοστό 66,31%.

Σε αυτό το διάστημα ο Ρουμάνος χαφ μέτρησε δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, με κορυφαία του εμφάνιση αυτή στις Σέρρες και στη νίκη με 4-0 όπου μοίρασε δύο ασίστ, ενώ σκόραρε και με πέναλτι. Στην ψηφοφορία δεύτερος βγήκε ο Τετέι με ποσοστό 23,73% και τρίτος ο Φούντας με 6,29%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Player of the Month του Φεβρουαρίου:

1/ Ρ. Μαρίν 66,31%

2/ Α. Τεττέη 23,73%

3/ Τ. Φούντας 6,29%

4/ Γ. Μπάτζι 1,30%

5/ Χ. Μπαρτόλο 1,05%

6/ Χ. Πόμπο 0,70%

7/ Σ. Μουτουσαμί 0,62%

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Σούπερλιγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark