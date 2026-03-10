Λογαριασμός
Οριστικά χωρίς Βεζένκοφ και κόντρα στην Παρί ο Ολυμπιακός - Την τελευταία στιγμή κρίνεται του Μόρις

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα καταφέρει, ούτε στο ματς με την Παρί, να ενισχύσει τον Ολυμπιακό, την στιγμή που ο Μόντε Μόρις, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει

Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε στη Γαλλία (21:45) με αντίπαλο την Παρί στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague θέλοντας να κάνει αποφασιστικό βήμα για το πλεονέκτημα της έδρας ενόψει playoffs.

Ωστόσο για ένα ακόμη παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα χωρίς τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο MVP των Πειραιωτών για τη φετινή σεζόν, δεν θα αγωνιστεί, παρότι ταξίδεψε με την ομάδα στο Παρίσι, ενώ ο Μόντε Μόρις θα κάνει «αγώνα δρόμου» προκειμένου να προλάβει το αποψινό ματς.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν υπολογίζει για το αποψινό ματς, ούτε τους Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη οι οποίοι δεν ταξίδεψαν με την αποστολή στην «πόλη του «φωτός».

