Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε στη Γαλλία (21:45) με αντίπαλο την Παρί στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague θέλοντας να κάνει αποφασιστικό βήμα για το πλεονέκτημα της έδρας ενόψει playoffs.

Ωστόσο για ένα ακόμη παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» θα προσπαθήσουν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα χωρίς τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο MVP των Πειραιωτών για τη φετινή σεζόν, δεν θα αγωνιστεί, παρότι ταξίδεψε με την ομάδα στο Παρίσι, ενώ ο Μόντε Μόρις θα κάνει «αγώνα δρόμου» προκειμένου να προλάβει το αποψινό ματς.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν υπολογίζει για το αποψινό ματς, ούτε τους Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη οι οποίοι δεν ταξίδεψαν με την αποστολή στην «πόλη του «φωτός».

