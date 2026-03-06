Λογαριασμός
Στις 22:00 το Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις λόγω... ποδοσφαίρου

Από τις 21:15 στις 22:00 μετατέθηκε την ερχόμενη Πέμπτη το ματς του Παναθηναϊκού με την Ζαλγκίρις Κάουνας στο Telekom Center, λόγω του αγώνα με τη Μπέτις

ΠΑΟ Ζαλγκίρις

Στις 22:00 και όχι στις 21:15 όπως είχε αρχικά οριστεί θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η μετάθεση του αγώνα έγινε για να διευκολυνθούν οι φίλοι της ομάδας που θέλουν να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League, που θα γίνει την ίδια μέρα στις 19:45.

Ο Παναθηναϊκός είχε επιδιώξει αρχικά και την αλλαγή μέρας σε Παρασκευή, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ζαλγκίρις Μπέτις
