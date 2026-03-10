Παρουσία Δημήτρη Γιαννακόπουλου η προπόνηση του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ψάχνει άμεσα την αντίδραση στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά από τις διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό για τη Euroleague και Hρακλή για την Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιστροφής στις νίκες από το επικείμενο ματς της Πέμπτης με αντίπαλο τη Ζάλγκιρις στο Telekom Center Athens προκειμένου να μπουν ξανά στο κόλπο για την εξάδα.

Η προετοιμασία του «επτάστερου» συνεχίζεται για το ματς με τους Λιθουανούς, με αμείωτους ρυθμούς, με την ομάδα να προπονείται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, υπό το βλέμμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου!

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, δείχνει με έμπρακτο τρόπο την στήριξη του στους παίκτες και τον προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, κάτι το οποίο έκανε και μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram και τις προηγούμενες ημέρες.

Μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γνωστοποίησε τη σημερινή του παρουσία στο Telekom Center Athens μέσω των social media.

