Τρέλα από τους φίλους της Φλουμινένσε στην άφιξη του Μαρσέλο - Δείτε βίντεο

Μετά το σύντομο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό ο Μαρσέλο επέστρεψε στην Φλουμινένσε, της οποίας οι φίλοι δεν κρατιούνται για να τον δουν να ξαναφοράει τη φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Μάλιστα, φρόντισαν να δείξουν τον μεγάλο τους ενθουσιασμό κατά την άφιξη του Βραζιλιάνου στο αεροδρόμιο του Ρίο, εκεί όπου τον περίμεναν δημιουργώντας ένα πραγματικό πάρτι με συνθήματα και χορούς, ενώ τον αποθέωσαν μόλις έκανε την εμφάνισή του.

