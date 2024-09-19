Ανέβηκε 6 θέσεις στο FIFA ranking η Ελλάδα

Αντίκτυπο και στην παγκόσμια κατάταξη είχαν οι επιτυχίες της Εθνικής Ελλάδας για το Nations League.

Η «γαλανόλευκη» κατάφεραν κερδίσει τη Φινλανδία στο Καραϊσκάκη με 3-0 και να επικρατήσει με 2-0 στην έδρα της Ιρλανδίας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να ανέβει έξι θέσεις στο FIFA ranking, αφού πριν από αυτά τα ματς ήταν στην 54η θέση και τώρα βρίσκεται στη θέση Νο48.

Η τελευταία φορά που ήταν πάνω από τη θέση 50η η Εθνική ήταν τον περασμένο Απρίλιο, πριν από τον αποκλεισμό στα μπαράζ για το Euro 2024, που τελικά προκρίθηκε η Γεωργία.

Η πρώτη δεκάδα στο Fifa Ranking

