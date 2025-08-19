Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Η Γιουνάιτεντ πάει να κλέψει τον Ντοναρούμα μέσα από τα χέρια της Σίτι»

Για το μεγάλο «μπαμ» πάει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που θέλει να κάνει δικό της τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος μέχρι πρότινος έδειχνε να καταλήγει στη Μάντσεστερ Σίτι 

Μαντσέστερ Γιουνάιτεντ: Πάει να κλέψει τον Ντοναρούμα από τη Σίτι

Στον αέρα συνεχίζει να βρίσκεται το μέλλον του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, με τον Ιταλό κίπερ να είναι στην πόρτα της εξόδου από την Παρί Σεν Ζερμέν και ήδη μία σειρά ομάδων σφάζεται στα πόδια του, για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Από τη στιγμή που το γυαλί ανάμεσα στους Παριζιάνους και τον Ιταλό ράγισε, μπήκε αμέσως στο παιχνίδι η Μάντσεστερ Σίτι, αποφασισμένη να παραχωρήσει τον Έντερσον, ώστε να κάνει χώρο για τον πρωταθλητή Ευρώπης.

Όλα έδειχναν ότι η συμφωνία θα ολοκληρωνόταν, όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, η Γιουνάιτεντ μπαίνει σφήνα και αναμένεται να κάνει τη δική της προσπάθεια για τον Ιταλό τερματοφύλακα.

Επιπλέον το ίδιο δημοσίευμα από την Αγγλία, τονίζει ότι ο Αντρέ Ονάνα πλησιάζει στην Ίντερ, για τη μεγάλη του επιστροφή, με τον Ντοναρούμα να προορίζεται ως τον αντικαταστάτης του Αφρικανού.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Σίτι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark