Μαντσέστερ Γιουνάιτεντ: Πάει να κλέψει τον Ντοναρούμα από τη Σίτι

Στον αέρα συνεχίζει να βρίσκεται το μέλλον του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, με τον Ιταλό κίπερ να είναι στην πόρτα της εξόδου από την Παρί Σεν Ζερμέν και ήδη μία σειρά ομάδων σφάζεται στα πόδια του, για να αποσπάσει την υπογραφή του.



Από τη στιγμή που το γυαλί ανάμεσα στους Παριζιάνους και τον Ιταλό ράγισε, μπήκε αμέσως στο παιχνίδι η Μάντσεστερ Σίτι, αποφασισμένη να παραχωρήσει τον Έντερσον, ώστε να κάνει χώρο για τον πρωταθλητή Ευρώπης.

Όλα έδειχναν ότι η συμφωνία θα ολοκληρωνόταν, όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, η Γιουνάιτεντ μπαίνει σφήνα και αναμένεται να κάνει τη δική της προσπάθεια για τον Ιταλό τερματοφύλακα.



Επιπλέον το ίδιο δημοσίευμα από την Αγγλία, τονίζει ότι ο Αντρέ Ονάνα πλησιάζει στην Ίντερ, για τη μεγάλη του επιστροφή, με τον Ντοναρούμα να προορίζεται ως τον αντικαταστάτης του Αφρικανού.



🤔 Man Utd have a potential lifeline in their Gianluigi Donnarumma pursuit



Inter Milan are interested in re-signing Andre Onana, potentially freeing up funds for United to hijack Man City's Donnarumma move 🤝https://t.co/pn0myYu08L pic.twitter.com/pNThEb198k — Mirror Football (@MirrorFootball) August 19, 2025

