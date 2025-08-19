Βάζει από... νωρίς τον κόσμο του σε ρυθμούς Euroleague ο Παναθηναϊκός!

Μπορεί η έναρξη της νέας σεζόν να απέχει πολύ, ωστόσο η «πράσινη» ΚΑΕ, φροντίζει να... γεμίσει από νωρίς το κλειστό του ΟΑΚΑ! Μετά την προπώληση 15 χιλ. εισιτηρίων διαρκείας, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, έθεσε σε κυκλοφορία, μεμονωμένα εισιτήρια διαρκείας για τα εντός έδρας ματς της Euroleague 2025/26, με το ΟΑΚΑ να αναμένεται κατάμεστο σε κάθε ματς.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague 2025-2026.

Η νέα σεζόν ξεκινά και το ΟΑΚΑ ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί την πιο δυνατή φωνή της διοργάνωσης: τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο που έχει ταυτιστεί με ιστορικές στιγμές και ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα, καλείται και φέτος να γίνει το σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής πορείας μας.

Η παρουσία σας δεν αποτελεί απλώς στήριξη, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε τον δρόμο προς την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ειδικά όταν η δύναμη του πολλαπλασιάζεται από χιλιάδες φωνές, οι οποίες ενώνονται σε έναν παλμό.

Η διάθεση 15.000 εισιτηρίων διαρκείας, που ήδη αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, είναι η απόδειξη της εμπιστοσύνης σας. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι μπροστά μας. Να ζήσουμε όλοι μαζί μια σεζόν γεμάτη sold out σε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Η στιγμή είναι τώρα και δείχνει έτοιμη να αποτελέσει την αρχή για κάτι μεγάλο, για κάτι ιστορικό. Γιατί αδιαμφισβήτητα, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τον κάθε έναν από εσάς για να γράψει τις επόμενες χρυσές σελίδες της ιστορίας του.

Η κορυφή ανήκει σε όσους δεν σταματούν να πιστεύουν. Τα λέμε στο ΟΑΚΑ.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια αγώνων της EuroLeague για την σεζόν 2025/26 εδώ!

Σημαντικές πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων:

• Η αγορά των μεμονωμένων εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του CLUB 1908

• Προϋπόθεση αγοράς κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου αποτελεί η απόκτηση του membership για το CLUB 1908, το επίσημο loyalty mobile application της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, που προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους της ομάδας. Δείτε εδώ σχετικά.

• Όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί το membership τους στο CLUB 1908, αρκεί να εισάγουν το membership code που έλαβαν στο αντίστοιχο πεδίο της Ticketmaster κατά τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων.

• Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φίλων της ομάδας, θα είναι εφικτή η αγορά αποκλειστικά ενός membership ανά email. Επί του παρόντος, διευκρινίζεται ότι είναι εφικτή η αγορά του membership για κάποιον άλλον/η (ή/και ανήλικο/η) μέσω του CLUB 1908, αρκεί να συμπληρωθούν στο στάδιο πριν την πληρωμή, τα μοναδικά στοιχεία του εκάστοτε κατόχου (Ονοματεπώνυμο, Εθνικότητα, ΑΜΚΑ, Έγγραφο Ταυτοποίησης, Αριθμός Ταυτοποίησης, Εmail).

• Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908!

• Διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας δεν μπορούν να προμηθευτούν μεμονωμένα εισιτήρια, κάνοντας χρήση του membership που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας τους.

• Ο κάθε χρήστης θα μπορεί μέσω του λογαριασμού του στο CLUB 1908, να προχωρήσει σε αγορά έως και πέντε (5) εισιτηρίων ανά αγώνα, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα για κάθε εισιτήριο τον μοναδικό κωδικό membership του εκάστοτε κατόχου.

• Οι πόντοι αγοράς membership και εισιτηρίων θα προστεθούν στους λογαριασμούς των φιλάθλων με την ενεργοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης για τη σεζόν 2025/26. Περισσότερες πληροφορίες για το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης θα γνωστοποιηθούν μέσω επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR το προσεχές διάστημα.

Διαδικασία λήψης εισιτηρίου

Για Έλληνες πολίτες: Η ταυτοποίηση γίνεται μέσω της εφαρμογής Gov Wallet. Συνδεθείτε με τους κωδικούς taxisnet και εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής. Βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες εδώ.

Για αλλοδαπούς και Έλληνες του εξωτερικού η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του gov.gr wallet ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορούν να πραγματοποιήσουν την διαδικασία στα εκδοτήρια (box office) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

Για τους φιλάθλους ηλικίας άνω των 67 ετών, η ταυτοποίηση πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους εργαζομένους της ΚΑΕ στα εκδοτήρια (box office) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

Υπενθυμίζεται ότι στους αγώνες της EuroLeague, η είσοδος παιδιών άνω των 3 ετών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την κατοχή ξεχωριστού εισιτηρίου.

Σημειώνεται ότι για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία μπορείτε να απευθυνθείτε στο support.gov.gr, καθώς η ΚΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα ταυτοποίησης των εισιτηρίων.

Κατά την αγορά των εισιτηρίων σας θα λάβετε το αποδεικτικό αγοράς της θέσης σας και σε δεύτερο χρόνο θα αποσταλούν τα QR Codes, ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία προσωποποίησής τους. Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την καλύτερη δυνατή εμπειρία όλων των φιλάθλων.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

• Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής CLUB 1908.

• Επίσημα σημεία πώλησης είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει καμία ευθύνη για εισιτήρια που αγοράζονται από άλλα κανάλια.

