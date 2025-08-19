Πολύ κοντά στην απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Όλα δείχνουν πως μέσα στην εβδομάδα ο 19χρονος εξτρέμ θα ντυθεί στα ερυθρόλευκα, καθώς η Γοδόι Κρουζ είναι ικανοποιημένη από τα 7 εκατ. ευρώ συν 20% ποσοστό μεταπώλησης που προσφέρουν οι Πειραιώτες.

Πιθανότατα το deal θα ολοκληρωθεί αφότου ο Αργεντινός, που έχει και ιταλικό διαβατήριο, αγωνιστεί στη ρεβάνς με την Ατλέτικο Μινέιρο για το Κόπα Σουνταμερικάνα, που θα γίνει τα ξημερώματα της Παρασκευής (1-0). Ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει για πέντε χρόνια.

Από εκεί και πέρα, σε πολύ καλό δρόμο είναι οι υποθέσεις των δύο νεαρών Βραζιλιάνων. Τόσο ο 21χρονος στόπερ Γκουστάβο Μάντσα της Φορταλέζα, όσο και ο 20χρονος φορ Ταλίς της Παλμέιρας είναι μια ανάσα από το να γίνουν παίκτες του Ολυμπιακού.

Εξάλλου, στο αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι η προσοχή έχει πέσει στην πρεμιέρα πρωταθλήματος το Σάββατο στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Αστέρα AKTOR (20:00). Η κατάσταση του Ζέλσον παρουσιάζει βελτίωση αλλά παραμένει αμφίβολος, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Μάλιστα, από σήμερα θα είναι στις προπονήσεις και ίσως μπει και στην αποστολή ο Κώστας Αγγελάκης. Ο 18χρονος φορ (1,97μ.) αποκτήθηκε τον Ιούλιο από τον Αστέρα και τη σεζόν 2023/24 ήταν πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα Κ17 με 23 γκολ. Την περασμένη περίοδο (2024/25) είχε 10 γκολ σε 23 ματς στο πρωτάθλημα K19 ενώ έπαιξε σε ένα ματς Κυπέλλου με τους Αρκάδες.

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι διαθέσιμοι και οι Ρεμί Καμπελά και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα λόγω τιμωρίας. Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό να παίξει ως εξτρέμ από τα δεξιά ο Ροντινέι και από αριστερά ο Πνευμονίδης.

