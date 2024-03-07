Σιγά που δεν θα το κατάφερνε!



Ο τεράστιος Μάικ Τζέιμς ήθελε 12 πόντους κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα έτσι ώστε να γίνει πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague και έφτασε τους 13 πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τον Βασίλη Σπανούλη και να βρεθεί στην κορυφή της λίστας!



Μάλιστα, την ώρα που μπήκε το καλάθι που τον έφερε στην πρώτη θέση με 4.457 πόντους, το παιχνίδι διεκόπη έτσι ώστε η μπάλα με την οποία έσπασε το ρεκόρ να δοθεί στον Αμερικανό γκαρντ για να την πάρει... σπίτι του, κερδίζοντας την αποθέωση από το κοινό στο Μόντε Κάρλο!



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάικ Τζέιμς κατάφερε να πετύχει τους πόντους αυτούς σε 271 παιχνίδια, σε αντίθεση με τον Σπανούλη που σταμάτησε στα 358 ματς. Από τους υπόλοιπους στη δεκάδα, εν ενεργεία είναι και οι Ναντό Ντε Κολό, Σέρχιο Γιουλ, Σέρχι Ροντρίγκεθ, Γιαν Βέσελι, Κώστας Σλούκας και Νίκολα Μίροτιτς, ωστόσο δύσκολα θα απειλήσει κανείς την πρωτοκαθεδρία του Τζέιμς, που ακόμη... συνεχίζει.



Αναλυτικά η λίστα των σκόρερ:



1. Μάικ Τζέιμς: 4.457

2. Βασίλης Σπανούλης: 4.455

3. Νάντο Ντε Κολό: 4.396

4. Χουάν Κάρλος Ναβάρο: 4.152

5. Σέρχιο Γιουλ: 3.872

6. Σέρχιο Ροντρίγκεθ: 3.872

7. Γιαν Βέσελι: 3.703

8. Γιώργος Πρίντεζης: 3.599

9. Κώστας Σλούκας: 3.489

10. Νίκολα Μίροτιτς: 3.416

