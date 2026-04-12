Λουτσέσκου: «Να μιλάτε όσο περισσότερο γίνεται με τους γονείς σας»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, πενθεί για τον θάνατο του πατέρα του, Μιρτσέα, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που περνά κατά την αναχώρησή του από το Βουκουρέστι για τη Θεσσαλονίκη.

Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση για εκείνον, ενώ συμβούλεψε όλους τους γονείς να έχουν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τα παιδιά τους, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν επικοινώνησε όσο θα ήθελε τελευταία με τον πατέρα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ:

«Νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον πατέρα μου σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι, όσους φρόντισαν για την οργάνωση της κηδείας, όλους όσοι είχαν μια καλή σκέψη για εκείνον, αλλά και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, στο Βουκουρέστι, ένιωσαν την ανάγκη να είναι δίπλα του.

Δυστυχώς, για μένα είναι μια πολύ δύσκολη και περίπλοκη στιγμή, όμως αυτή είναι η ζωή· πρέπει να ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το αποδεχτούμε, να προσπαθούμε να προχωράμε.

Θα είχα μόνο μία συμβουλή, αν μου επιτρέπεται, προς όλους τους γιους και τις κόρες που έχουν γονείς: να μιλούν όσο περισσότερο γίνεται μαζί τους. Και αν δεν το κάνουν τα παιδιά, να τα ”αναγκάζουν” οι γονείς να το κάνουν.

Σε παρασύρει ο χρόνος και τα προβλήματα, νομίζεις ότι δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, και ξαφνικά σε χτυπάει και συνειδητοποιείς ότι δεν μίλησες, ότι δεν επικοινώνησες αρκετά. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επικοινώνησα πολύ λίγο μαζί του τον τελευταίο καιρό».

