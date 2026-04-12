«Καθάρισε» 3-0 την Τσέλσι η Σίτι και η Άρσεναλ... ιδρώνει

Στο -6 από την κορυφή, με ματς λιγότερο, με ντέρμπι μεταξύ τους σε μια εβδομάδα και με την Premier League να παίρνει… φωτιά από μια φορτσάτη Σίτι και μια Άρσεναλ που καλείται να δείξει ότι φέτος έχει κάτι που δεν είχε ποτέ ώστε να φτάσει στο πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια.

Οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα ίσως και να επέτρεψαν στην Τσέλσι να ελπίζει σε κάτι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το απόγευμα της Κυριακής. Μέχρι τη στιγμή που μέσα σε 17’ οι παίκτες του Καταλανού κόουτς έδειξαν ότι πράγματι βρίσκονται σε εξαιρετική περίοδο για να κυνηγήσουν την τεράστια ανατροπή στο ρετιρέ.

Και μπορεί το πρώτο ημίχρονο του ματς στο Λονδίνο να πέρασε κάπως… αναιμικά, αλλά και με τους Ζοάο Πέδρο, Κόουλ Πάλμερ και Κουκουρέγια ν’ απειλούν την εστία του Ντοναρούμα, αλλά ήταν μέχρι να… στείλει η σπίθα την ενέργεια που χρειαζόταν η Σίτι.

Γκολ ο Ο’Ράιλι με κεφαλιά δίχως καν να σηκωθεί από το έδαφος στο 51’, γκολ ο Γκέχι στο 57’ με την κάθετη του Σερκί να είναι αριστούργημα και να κερδίζει τις εντυπώσεις περισσότερο κι απ’ το σκοράρισμα. Και 3-0 από τον Ντοκού στο 68’ από τραγικό λάθος του Σάντσεθ που έδωσε στον Καϊσέδο ενώ εκείνος είχε τριπλό μαρκάρισμα πάνω του…

Το κλαμπ του Μάντσεστερ πέρασε με άνεση το εμπόδιο των «μπλε» και κοιτάζει πια τον «τελικό» με την Άρσεναλ την επόμενη Κυριακή…

