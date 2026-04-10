Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λουτσέσκου στον επικήδειο λόγο του για τον πατέρα του: «Ήταν μαχητής, βοήθησε πολλούς ανθρώπους»

Συγκίνησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον επικήδειο λόγο του κατά τη διάρκεια της κηδείας του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου. «Η ζωή του ήταν ξεχωριστή» δήλωσε

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου είπαν τα μέλη της οικογένειάς του στην κηδεία του που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συγκινεί στον επικήδειο λόγο του.

Συγκεκριμένα, τα ρουμανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε πως: «Ήταν ο πατέρας μου. Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε. Ήταν χαρούμενος, ήταν λυπημένος. Πέρασε από κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να προσφέρει η ζωή. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Έκανε λάθη. Η ζωή του καθοδηγούνταν από πάθος, ένα μεγάλο πάθος: το ποδόσφαιρο. Γνώρισε πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή και οφείλει πολλά σε πολλούς.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι, έστω και για μια στιγμή, ήταν μέρος της ζωής του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτές τις στιγμές και που τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι. Η ζωή του ήταν ξεχωριστή και εγώ, ως γιος του, θέλω να είναι χαρούμενος για όλα όσα πέτυχε».

Στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου έδωσαν το παρών άνθρωποι του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα οι Νίκος Σαββίδης, Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης, Αντρέ Βιεϊρίνια και Παντελής Κωνσταντινίδης.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ραζβάν Λουτσέσκου
11 0 Bookmark