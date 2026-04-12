Απότομη προσγείωση για τη Ράγιο Βαγιεκάνο, ήττα 3-0 πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ

Βαριά ήττα για τη Ράγιο Βαγεκάνο πριν από τη ρεβάνς της με την ΑΕΚ!

Οι Μαδριλένοι παρουσιάστηκαν κατώτεροι της περίστασης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο της εκτός έδρας αναμέτρησής τους με τη Μαγιόρκα για την 31η αγωνιστική της La Liga, και ηττήθηκαν με 3-0, μερικές μέρες πριν ταξιδέψουν στην Αθήνα για να τον δεύτερο προημιτελικό τους στο Conference League κόντρα στην Ένωση (16/4, 22:00).

Η Ράγιο ξεκίνησε το παιχνίδι με 7 αλλαγές στην αρχική της ενδεκάδα, συγκριτικά με το πως παρατάχθηκε στο πρώτο παιχνίδι της με την ΑΕΚ, κάνοντας κάκιστο πρώτο ημίχρονο με μόλις δύο τελικές προσπάθειες.

Στο 36' ο Μούριτσι έβαλε τη Μαγιόρκα μπροστά στο σκορ, με πλασέ στην κίνηση και μετά από μια εκτέλεση κόρνερ της ομάδας του, ενώ μόλις 4 λεπτά αργότερα (40') ο Κοσοβάρος επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα, εκμεταλλευόμενος μια σέντρα συμπαίκτη του από τα αριστερά!

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Πέρεθ έριξε στο ματς τους Ντε Φρούτος και Σις, με την ομάδα του να παρουσιάζεται βελτιωμένη και σαφώς πιο δραστήρια επιθετικά, όμως πληγώθηκε ξανά από μια στημένη μπάλα και δέχθηκε τρίτο γκολ στο 65', χάνοντας κάθε ελπίδα του να πάρει κάτι από το παιχνίδι.

Έτσι, η Ράγιο έμεινε στη 13η θέση της βαθμολογίας, ευρισκόμενη μόλις 3 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη ενώ η Μαγιόρκα πήρε μεγάλο τρίποντο με το οποίο βγήκε από τις θέσεις που σημαίνουν υποβιβασμό.



