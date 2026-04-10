«Στο στόχαστρο της Μίλαν εδώ και καιρό ο Καρέτσας»

Πληθαίνουν οι μνηστήρες για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός κάνει πράματα και θάματα με την Γκενκ, μετρώντας 18 ασίστ και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τους Βέλγους και διαρκώς μαγνητίζει ολοένα και περισσότερες ομάδες με το ταλέντο του.

Το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι «καυτό» για τον 18χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος φαίνεται πως είναι στο μπλοκάκι των ανθρώπων της Μίλαν εδώ και καιρό όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα.

Θεωρείται και δικαίως ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του, αλλά και ένας παίκτης που έχει ήδη τρομερή εξέλιξη και βελτίωση.

Βέβαια, ο Καρέτσας δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που εξετάζουν οι «ροσονέρι» για τα εξτρέμ τους, ψάχνοντας κυρίως αριστεροπόδαρους ποδοσφαιριστές και με παρόμοιο προφίλ. Μία ακόμη περίπτωση είναι αυτή του Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς της Λεβερκούζεν.

