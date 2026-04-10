«Ελπίζω να είσαι περήφανος για μένα»: «Λύγισε» ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην κηδεία του πατέρα του

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε επικήδειο για τον πατέρα του, Μιρτσέα, και συγκίνησε - Στα ρουμανικά ΜΜΕ δεν επετράπη η παρουσία μέσα στην εκκλησία

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε έναν πολύ συγκινητική επικήδειο στη νεκρώσιμη ακολουθία για τον πατέρα του, Μιρτσέα, που έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια.

Στα ρουμανικά ΜΜΕ δεν επετράπη η παρουσία μέσα στην εκκλησία «Άγιος Ελευθέριος» και η μετάδοση πλάνων, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ «έσπασε» και συγκίνησε το συγκεντρωμένο πλήθος μιλώντας για τον πατέρα του, που ήταν και ο μέντοράς του.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός και νυν τεχνικός διευθυντής στις Ελπίδες της Ρουμανίας, Μάριους Νικουλάε, είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν εντυπωσιακή η ομιλία του Ραζβάν, δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του, αλλά στο τέλος είπε ότι ελπίζει ο πατέρας του εκεί ψηλά να είναι περήφανος και ευχαριστημένος για όσα κατάφερε».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου
