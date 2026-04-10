Εκατοντάδες κόσμου στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου - Βουβός πόνος για τον Ραζβάν

Η Ρουμανία και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αποχαιρετά έναν θρύλο, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο άλλοτε σπουδαίος παίκτης και προπονητής έφυγε από τη ζωή στα 80 του και εκατοντάδες κόσμου έδωσε το «παρών» στη νεκρώσιμη ακολουθία, που έγινε στο Ναό του Αγίου Ελευθερίου στο Βουκουρέστι, προτού ακολουθήσει η ταφή του εκλιπόντος, το φέρετρο του οποίου ήταν τυλιγμένο με τη ρουμανική σημαία.

Ο γιος του, Ραζβάν, προπονητής του ΠΑΟΚ, έστεκε στο πλευρό της μητέρας του και χήρας πλέον του Μιρτσέα. Ανέκφραστος, αλλά με φανερό τον βουβό πόνο μέσα του, καθώς έχασε όχι μόνο τον πατέρα του, αλλά και τον μέντορά του, τον άνθρωπο που τον επηρέασε όσο κανένας άλλος στη ζωή και την καριέρα του.

Σπουδαίες προσωπικότητες του ρουμανικού ποδοσφαίρου, όπως ο θρυλικός Γκεόργκε Χάτζι, αλλά και ο ιδιόρρυθμος πρόεδρος της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκάλι, μαζί με πολλούς απλούς φιλάθλους ήταν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του Μιρτσέα.

Ανάμεσά τους και αντιπροσωπεία από τον ΠΑΟΚ, με την CEO της ΠΑΕ Μαρία Γκοντσάροβα, τον τεχνικό διευθυντή Χρήστο Καρυπίδη, τον σύμβουλο και θρύλο της ομάδας Αντρέ Βιεϊρίνια και τον συνεργάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου, Παντελή Κωνσταντινίδη.



