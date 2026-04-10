Στα «ραντάρ» της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ντιντιέ Ντεσάν

Ολοένα και πληθαίνουν οι φήμες το τελευταίο διάστημα που θέλουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκεται στην αγορά για την πρόσληψη ενός έμπειρου προπονητή που θα επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ισπανίας και της Ευρώπης, μετά τη μέτρια και με πολλά σκαμπανεβάσματα φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού Μέσου, «RMC Sport», οι «μερένχες» έχουν στη λίστα τους με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Άλβαρο Αρμπελόα το όνομα του Ντιντιέ Ντεσάν!

Ο 57χρονος τεχνικός διανύει τους τελευταίους του μήνες στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Γαλλίας, καθώς, αποχωρεί από τους «τρικολόρ» μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μετά από 14 χρόνια στο «τιμόνι» της χώρας του, ο Ντεσάν αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωμένους προπονητές της Γηραιάς Ηπείρου, έχοντας πολλούς φανς στο εσωτερικό της Ρεάλ.

🚨 INFO RMC SPORT - Didier Deschamps dans la short list du Real Madrid pour la saison prochaine.https://t.co/mL9uAeo9YJ@FabriceHawkins pic.twitter.com/A3yN9kMOsy — RMC Sport (@RMCsport) April 10, 2026

