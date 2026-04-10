Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στα «ραντάρ» της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ντιντιέ Ντεσάν

Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα η Ρεάλ Μαδρίτης έχει στη λίστα της τον 57χρονο προπονητή, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο της Γαλλίας μετά το Μουντιάλ 2026

Ολοένα και πληθαίνουν οι φήμες το τελευταίο διάστημα που θέλουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκεται στην αγορά για την πρόσληψη ενός έμπειρου προπονητή που θα επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή της Ισπανίας και της Ευρώπης, μετά τη μέτρια και με πολλά σκαμπανεβάσματα φετινή σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού Μέσου, «RMC Sport», οι «μερένχες» έχουν στη λίστα τους με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Άλβαρο Αρμπελόα το όνομα του Ντιντιέ Ντεσάν!

Ο 57χρονος τεχνικός διανύει τους τελευταίους του μήνες στην τεχνική ηγεσία της εθνικής Γαλλίας, καθώς, αποχωρεί από τους «τρικολόρ» μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μετά από 14 χρόνια στο «τιμόνι» της χώρας του, ο Ντεσάν αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωμένους προπονητές της Γηραιάς Ηπείρου, έχοντας πολλούς φανς στο εσωτερικό της Ρεάλ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark