Ένα πολύ δυνατό τεστ περιμένει την Εθνική Ελλάδας στις αρχές Ιουνίου (07/06) αφού το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μονομαχήσει με την Ιταλία στο Παγκρήτιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα παιχνίδια του Nations League τον Σεπτέμβριο.

Η «γαλανόλευκη» είχε προχωρήσει αρκετά τις συζητήσεις για το φιλικό με τους Ιταλούς εφόσον εκείνοι έμεναν εκτός Μουντιάλ, κάτι που εν τέλει συνέβη, με τη «σκουάντρα ατζούρα» να το ανακοινώνει τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04) μαζί με τον τεχνικό που θα κάτσει στον πάγκο της τόσο για το ματς με την Ελλάδα, όσο και για το άλλο φιλικό που θα δώσουν τέσσερις ημέρες νωρίτερα με το Λουξεμβούργο (03/06).

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Under-21 Σίλβιο Μπαλντίνι θα καθοδηγήσει την Ιταλία αναλαμβάνοντας ρόλο υπηρεσιακού μετά την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο.

Ο 67χρονος είναι επικεφαλής της Under-21 από τον Ιούλιο του 2025, έχοντας προπονήσει στο παρελθόν ιταλικές ομάδες όπως οι Παλέρμο, Πάρμα και Έμπολι.

Ο εκλεκτός για τον πάγκο της Ιταλίας θα ανακοινωθεί μετά τις εκλογές στην Ομοσπονδία που έχουν προγραμματιστεί για τις 21 Ιουνίου, με τον Αντόνιο Κόντε να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Νάπολι για ακόμη μία σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.