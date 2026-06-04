Μπάρι Κίογκαν: Φιλιά με σωσία της Κάρπεντερ στη Βαρκελώνη μετά τις φήμες περί απιστίας

Ο Μπάρι Κίογκαν φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, καθώς εθεάθη στη Βαρκελώνη σε τρυφερές στιγμές με ξανθιά γυναίκα, η οποία σχολιάστηκε έντονα για την ομοιότητά της με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Ο 33χρονος Ιρλανδός ηθοποιός, που πρόκειται να υποδυθεί τον Ρίνγκο Σταρ στις επερχόμενες ταινίες για τους Beatles, απαθανατίστηκε να φιλά τη νέα του συνοδό έξω από καφέ στην ισπανική πόλη. Οι δυο τους περπατούσαν αγκαζέ στους δρόμους της Βαρκελώνης, με τον Μπάρι Κίογκαν να δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαμογελαστός.

Barry Keoghan looks smitten with Sabrina Carpenter lookalike as they're spotted kissing on Barcelona holiday - after claims he 'cheated' on the singer https://t.co/a4Oe93w5ik — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 3, 2026

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του Μπάρι Κίογκαν από τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Οι δυο τους χώρισαν τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από περίπου έναν χρόνο σχέσης, ενώ λίγο αργότερα κυκλοφόρησαν φήμες πως ο ηθοποιός την είχε απατήσει.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, αποκαλύπτοντας πως η ένταση και η τοξικότητα που δέχτηκε στα social media τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί από τη δημόσια ζωή. Μιλώντας στο podcast του Μπένι Μπλάνκο, είχε πει πως σταμάτησε να χρησιμοποιεί το Instagram, απέφυγε δημόσιες εμφανίσεις και αποσύρθηκε από κοινωνικές εκδηλώσεις, επειδή υπήρχε μια αφήγηση που, όπως τόνισε, δεν ήταν αληθινή.

Barry Keoghan Kisses Lookalike Amid Cheating Rumors https://t.co/Iz2590P70w — Bintano (@bintanonews) June 3, 2026

Οι φήμες είχαν συνδεθεί με την Μπρέκι Χιλ, η οποία όμως αργότερα διέψευσε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τον ηθοποιό, λέγοντας πως δεν τον έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή της.

Ο Μπάρι Κίογκαν και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είχαν αρχίσει να συνδέονται ερωτικά στα τέλη του 2023, ενώ η σχέση τους τράβηξε ακόμη περισσότερο τα βλέμματα όταν εκείνος εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού της «Please Please Please». Παρά τη χημεία τους, πηγές ανέφεραν αργότερα πως οι δυο τους βρίσκονταν σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, ειδικά την περίοδο που η καριέρα της τραγουδίστριας απογειωνόταν.

Πηγή: skai.gr

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