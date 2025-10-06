Λογαριασμός
Ο Λεμπρόν παίρνει την πιο κρίσιμη απόφαση: Το teaser βίντεο που «ταρακούνησε» τον μπασκετικό κόσμο

Ο Λεμπρόν Τζέιμς παίρνει τη θέση του, κάθεται με φόντο μια μπασκέτα και ετοιμάζεται ν’ ανακοινώσει την… μεγαλύτερη απόφαση όλων των αποφάσεων, όπως χαρακτηριστικά τόνισε

Λεμπρόν

Για τη νέα σεζόν, ο Λεμπρόν Τζέιμς αποφάσισε ότι θα είναι παρών στα παρκέ και θα συνεχίσει στον μαγικό κόσμο του NBA, αλλά τι θα γίνει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο;

Πίσω στο 2010 είχε πάρει την πρώτη απόφαση. Τώρα, έρχεται η δεύτερη. Και θα είναι η πιο καθοριστική απ' όλες, όπως αναφέρει στο teaser βίντεο που κυκλοφόρησε.

Υπενθυμίζεται πως πριν από 15 χρόνια, σε live μετάδοση είχε ανακοινώσει τη μετακίνησή του στους Χιτ.

Τώρα; Οι απαντήσεις όλες θα δοθούν σε μερικές ώρες…

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λεμπρόν Τζέιμς NBA μπάσκετ
